紅藍卡節省計劃介紹會6/17登場 講解規則 協助審核 幫您申請

請掃二維碼報名參加「紅藍卡節省計劃MSP介紹會」。

紐約州今年提高了紅藍卡 節省計劃（Medicare Savings Program，簡稱MSP）和醫療補助(Medicaid)的申請收入標準，許多原本因為收入過高而不能申請的長者現在都有機會可以受惠。6月17日在第一保健贊助的「紅藍卡節省計劃MSP介紹會」上，紅藍卡權益中心(Medicare Rights Center)將派專人詳細介紹紅藍卡節省計劃的新規定，第一保健也會有專門的團隊在現場回答問題，幫助長者審核資格和申請，歡迎大家前往參加。

由於聯邦貧困線（Federal Poverty Level，簡稱FPL）提高，紐約州2023年擴大了紅藍卡省錢計劃和醫療補助的資格範圍。紅藍卡省錢計劃可以幫助老年人以及身患殘疾的個人支付醫療護理費用，幫助節省開支。

活動當天，紅藍卡權益中心將詳細介紹紅藍卡節省計劃的類別、各自所提供的福利以及申請時收入的計算方法，包括不同來源的收入是否會全部被計入、婚姻狀態會如何影響收入的計算、醫療保險費用是否能抵扣等，當然最重要的還是2023年的最新變化。

很多華裔長者因為收入計算方案複雜，所以不知道自己是否符合資格，同時還存在填表困難的問題，第一保健特別安排專業團隊在現場幫助民眾審核資格並提交申請，還有專人提供有關第一保健紅藍卡計畫的相關資訊。

想要瞭解紅藍卡節省計劃的更多資訊，歡迎於6月17日下午2時參加在法拉盛 高中禮堂舉行的「紅藍卡節省計劃MSP介紹會」。法拉盛高中位於友聯街35-01號(35-01 Union St., Flushing, NY 11354)，活動現場請從北方大道大門法拉盛YMCA正對面進入。報名電話：718-746-8889（轉213），或網上報名：bit.ly/msp0617。