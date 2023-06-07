藍海基金會攜手多機構 舉行第二屆義診活動

藍海基金會攜手多機構舉行第二屆義診活動，現場氣氛熱烈溫馨。

藍海基金會日前於紐約金鷹成人日間護理中心舉辦了第二屆義診活動，為超過百位社區長者提供了免費的中西醫看診和針灸服務。此次義診活動參與的機構除了有紐約金鷹成人日間護理中心外，還有紐約州執照針灸醫師聯合公會、美國中醫藥針灸學會、美國針灸醫學 會、紐約松柏愛心會、富嘉儲蓄銀行和最佳護理公司等。此次活動得到了國會眾議員孟昭文的支持，她的代表李玥親臨現場，向參與義診的醫師和主辦方頒發了褒獎狀，感謝他們為社區長者的健康和福祉所做出的貢獻。

藍海基金會執行長李艷翠在活動上表示，義診活動是為了服務和關愛社區長者，讓他們能夠及時瞭解自己的身體狀況，並獲得適當的保健建議。她表示，義診不僅是提供免費的醫療服務，更重要的是傳遞一種關懷和溫暖，讓長者感受到社區的支持和尊重。

紐約金鷹成人日間護理中心主任Vivian廖也在活動上發言，她說：「紐約金鷹成人日間護理中心一直致力於服務社區華商長者，關注他們的身心健康。老人家不僅需要關注身體健康，更需要關注精神健康，因為精神健康是身體健康的基礎。感謝藍海基金會等合作機構的支持，讓紐約金鷹成人日間護理中心能夠舉辦這樣一個有意義的活動。」

本次義診活動共有12位中西醫師參與，其中包括西醫家庭科醫師林聲瀚，以及中醫執照針灸師張晃祥、趙豐宇、張德超、孫東星、勵振鴻、李曉君、周曉平、周岩、王赫宸和張丞等；他們分別為現場的長者進行了問診、診斷和治療，並給予了保健指導。其中針灸治療尤其受到長者們的歡迎，因為針灸可以有效地減輕老人常見的關節炎、頸椎病、高血壓 、糖尿病 等慢性疾病的症狀，改善他們的生活質量。

參與義診的周曉平醫師在接受採訪時表示，他有二十多年的針灸經驗，他認為義診活動對於關愛長者服務社區的意義重大，他希望能夠有更多的機會利用自己的專業知識為社區長者服務。周醫師表示，中國傳統的針灸是一種安全、有效、無副作用的治療方法，可以幫助長者調節身體的氣血和陰陽平衡，還能幫助增強免疫力和抗衰老能力。