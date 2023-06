「城市之夏」藝術節6-8月 紐約林肯中心終極狂歡季

數百場免費活動向紐約客開放 逾千名藝術家受邀加入

林肯中心首次全園區改造 視覺總監 Clint Ramos 創建多個戶外迎客空間

紐約市 ,紐約州 (2023年5月16日)— 林肯表演藝術中心(LCPA,簡稱林肯中心)公佈了第二屆「城市之夏」(Summer for the City)藝術節計劃,旨在營造夏日紐約的終極狂歡季。除了數百場免費的公眾活動外,將在全新亮相的大衛•格芬廳 (David Geffen Hall)主廳吳蔡劇場上演的改編自奧克塔維亞•E•巴特勒小說的歌劇 《播種者的寓言》(Parable of the Sower)和莫扎特音樂節管弦樂團(Mostly Mozart Festival Orchestra)系列音樂會沿用去年大獲成功的票價隨意支付的方式,並於今日起開票。

在三個多月的時間里,林肯中心將其園區改造成一個夏季藝術節,彙集數百場免費活動、數千名藝術家和來自全市的各色美食,盛情邀請所有紐約人來到此處,通過藝術讓這座城市充滿活力的多元社區歡聚一堂。

「我們非常幸運地紮根於世界上最多元化城市的中心,並且擁有16英畝的戶外空間能用來慶祝這個繁華國際都會的魅力,」林肯中心首席藝術官珊塔‧太薩(Shanta Thake)說,「這個夏天我們重新構想紐約這座城市——在社區中尋找希望,為未來播下種子。在這三個月里,我們歡迎所有紐約人在交誼舞、古典音樂等傳統節目和百人婚禮、紀念逝去生命的活潑歡樂的『第二線』遊行等新傳統中盡情地享受舞蹈、感受愛、攜手熱烈歡慶。」

太薩還指出,「我們將開放所有的公共空間,和富有遠見的藝術家克林特•拉莫斯(Clint Ramos)一起用充滿樂趣的設計打造這些迎客空間,屆時標誌性的10英尺迪斯科球也將回歸。無論是在我們的戶外餐飲區小憩,還是與200隻火烈鳥的裝置合影,又或是參加深夜的靜音迪斯科,我們希望看到這個夏天紐約客能夠藉由藝術節重新相聚,看見自己,找到家的感覺。」

本次「城市之夏」藝術節中,林肯中心的常駐機構和紐約市各方合作夥伴鼎力協作,將為公眾帶來全新的或是重塑經典的作品致敬紐約的多元社區,其中包括為期一周慶祝韓裔文化傳統的「韓國藝術周」、改編自奧克塔維亞• E•巴特勒小說的歌劇《播種者的寓言》(Parable of the Sower)在紐約市的首演、BAAND Together 舞蹈節的回歸、globalFEST 國際音樂節和莫札特音樂節管弦樂團(Mostly Mozart Festival Orchestra)音樂會等,並在慶祝嘻哈音樂50周年的活動中達到高潮, J. PERIOD、Rakim、Big Daddy Kane、一支陷阱音樂合唱團等嘻哈藝術家將在為期一周的慶祝活動中表演。 這個夏天還將關注無障礙和殘障藝術,相關活動包括「大傘日」(Big Umbrella Day)、再度回歸的「聾人百老匯」(Deaf Broadway)以及由殘障藝術特邀策展人Kevin Gotkin策劃的一系列活動。

去年「城市之夏」藝術節大獲成功后,林肯中心以此為契機將旗下所有夏季節慶活動整合到一個集體品牌下,歡迎分離太久的紐約人得以藉此重聚。首屆「城市之夏」藝術節系列活動在林肯中心的園區範圍內服務了超過30萬人次的觀眾,其中四分之三的觀眾以前從未訂購過林肯中心的演出門票。

「城市之夏」的另一個靈感來源源自2021年的「重啟舞臺」(Restart Stages),該項目創新地構建了一個戶外的表演藝術中心,使藝術在疫情期間得以延續。本次「城市之夏」藝術節中還將看到「中學藝術試鏡訓練營」的回歸,這是一個與紐約市教育部合作舉辦的為期兩周的免費藝術專案,面向申請藝術類高中的 Title 1 公立學校學生開放。

「今年的『城市之夏』為每個人都準備了振奮人心的內容,不能簡單以類別劃分卻又處處充滿驚喜——就像紐約這個城市一樣,」Stavros Niarchos 基金會聯合主席Andreas Dracopoulos說道,該基金會是本次藝術節社區專案的主要支援者,「我們很自豪能夠支持並説明林肯中心歡迎人們來到這個擁有創造性表達、充滿歡樂和歸屬感、多元公民參與的包容空間。 」

近年來,林肯中心作為城市公民基石的角色不斷放大,舉辦了數十場獻血活動、派發免費食品、學校畢業典禮等,還是公眾投票的網站,這是林肯中心對城市更廣泛承諾提交的答卷,並表明瞭對其持久活力的信心。

「沒有什麼能比藝術更快速地捕捉到紐約的精神了,感謝林肯中心,讓成千上萬的紐約人在這個夏天可以參加數百場免費的文化活動,」紐約市長埃裡克•亞當斯表示,「『城市之夏』囊括了傑出音樂藝術家和策展人呈現的演出,其慶祝的是我們城市的創造力、多樣性,以及最重要的我們紐約人的韌性。人們熟知的紐約市不是正在回來的路上,而是已經回來了。我們迫不及待地想看到每個人都在享受這座城市所能呈現的藝術盛宴。」

根據視覺總監克林特•拉莫斯(Clint Ramos)的統一設計,林肯中心整個園區將改頭換面重新綻放——這也是林肯中心所有主要的戶外空間首次實現展示單一設計師的理念。

克林特•拉莫斯以豐富的植物為靈感將整個戶外迎客區變成城市中的「世外桃源」,不分晝夜地為來訪者提供相聚的空間。 這些空間包括類似溫室的花園休閒區; 赫斯特廣場(Hearst Plaza)將囊括戶外遊戲區、新的演出空間,以及Lincoln Ristorante餐廳、Tatiana by Kwame Onwuachi 和附近餐車提供的露天餐飲選擇; The Underground at Jaffe Drive,一個受地下酒吧風格啟發的場地也將擴容後向公眾開放; 面向阿姆斯特丹大道的戶外閱覽室; 配備了標誌性的超大迪斯科球的喬西•羅伯遜廣場舞池(The Dance Floor at Josie Robertson Plaza),作為藝術 節的核心裝置和紐約最大的戶外舞池,可以舉辦交誼舞會、靜音迪斯科舞會等。室內場館也將被用於活動,並作為夏日炎炎中休息和乘涼的場所,包括大衛•魯賓斯坦中庭(David Rubenstein Atrium)、克拉克劇院 (Clark Studio Theater)和新近重新設計的大衛•格芬音樂廳(David Geffen Hall)內的多個場地。

2023年「城市之夏」藝術節的策劃團隊攜手林肯中心各部門和紐約市各方合作夥伴,將重心放在林肯中心園區歷史上未給予足夠關注的藝術家和藝術形式,旨在歡迎更廣泛的觀眾與社區。整個「城市之夏」藝術節的活動以包容性為設計理念,兼顧多種無障礙需求,為演出提供英語手語解說、音訊描述、現場字幕、觸覺地圖等無障礙措施,且無需額外提交請求,方便不同觀眾的參與。部分的演出也將在林肯中心的社交平台上進行直播。

藝術節亮點包括:

• 由Toshi Reagon和Bernice Johnson Reagon根據 Octavia E. Butler的同名小說改編的歌劇《播種者的寓言》(Parable of the Sower)將在紐約市首演。這部完整呈現的會眾歌劇與布魯克林公共圖書館、皇后公共圖書館和紐約公共圖書館合作,再現這部非洲未來主義科幻傑作,慶祝小說的30周年紀念。

• 莫札特音樂節管弦樂團(Mostly Mozart Festival Orchestra)將表演一系列引人入勝、充滿活力的音樂會,慶祝其音樂總監 Louis Langrée 領導樂團的第21年,也是最後一年。

• 6月驕傲月期間相關的活動包括National Queer Theater的Criminal Queerness Festival; 酷兒流行音樂組合The Illustrious Blacks的靜音迪斯科; Mariachi Arcoiris de Los Angeles,世界上第一個LGBTQIA+的墨西哥流浪樂隊組合; 以及一場歡樂的致敬Sylvester的活動,Sylvester是最早公開出櫃的迪斯科和R&B的藝術家之一。

• 殘障藝術特邀策展人 Kevin Gotkin策劃的線上和線下系列活動「培養無障礙生態」(Cultivating Access Ecologies),將包括聾人和殘障藝術家的表演,如 DJ Nico DiMarco、舞者Jerron Herman、Crip Rave表演團隊、音樂家JJJJJerome Ellis 、藝術家Una Osato和Pato Hebert等。

• 韓國藝術周的活動將遍佈整個園區,包括K-pop樂隊、DJ演出、電影 節、靜音迪斯科、探討健康及家庭的活動等,除此之外還有與莫札特音樂節管弦樂團合作的特別演出。

• 由創作歌手及作曲家Tamar-kali構思並策劃的交響樂演出「自由是不斷的掙扎」(Freedom is a Constant Struggle)強調非裔美國人為獲得自由和正義以及作為美國公民的權利和利益所經歷的掙扎。

• 與林肯中心電影協會(Film at Lincoln Center)合作在達姆羅施公園(Damrosch Park)舉辦的 露天電影節,現場將供應爆米花和飲料,觀影觀眾將通過Quiet Event頭戴耳機收聽電影聲音。 露天電影系列中將包括三部與林肯中心「看我本來的樣子」(See Me As I Am)活動相關的電影, 這一貫穿林肯中心的活動旨在慶祝先鋒音樂家Terence Blanchard,展示這位傑出音樂家參與的 最著名的電影作品。

• 由林肯中心駐場藝術家Mimi Lien策劃的一組社會雕塑干預專案,包括服裝設計師Sabrina Guillaume-Bradshaw以紐約曼哈頓San Juan Hill社區居民為靈感創作的裙裝服飾展覽, 以及由nicHi douglas帶來的以藝術的形式展示酷兒文化,並探討自愛議題的一系列活動。

• 「大傘日」(Big Umbrella Day)是由林肯中心大傘藝術節(Big Umbrella Festival)轉變而來 的一日特別活動,尤其對於神經多樣性觀眾群體非常友好,通過多感官的體驗、表演、裝置和工作坊創造一個放鬆的空間。

• Sydnie L. Mosley Dances舞團的《紫色:九個咒語的儀式》(PURPLE:A Ritual in Nine Spells)首演,這是一部受 Ntozake Shange啟發的長篇舞蹈詩,攜手紐約市住房委員會附近的阿姆斯特丹住宅區的老年居民共同創作,與Gibney Presents聯合出品。 演出前,大廳將展出一個重點介紹當地社區老年人的多媒體藝術裝置《紫色是什麼聲音? 》(What Does PURPLE Sound Like? )。

• 與美國芭蕾舞學校一起在舞池舉辦的舞蹈工坊,以及茱莉亞音樂學院學生帶來的露天打擊樂表演。

• 紐約市年度最佳舞蹈和表演頒獎典禮——貝西獎頒獎典禮(The Bessie Awards)。

• 全林肯中心園區範圍內的夏天慶祝活動將以慶祝嘻哈50周年作為結尾,集中展示嘻哈音樂、時尚、舞蹈、詩歌和全球文化影響力。 活動包括與布魯克林DJ J.PERIOD與Rakim和Big Daddy Kane 表演的現場混音帶; Sainted 陷阱音樂合唱團; 由 Adrian Younge和來自布魯克林的Ali Shaheed Muhammad主持的Arthur Verocai的「爵士樂 已死」(Jazz Está Morto);以及家庭節目、戶外舞會、靜音迪斯科等。

今年夏天還將回歸的活動有:

• 喬西•羅伯遜廣場舞池上的交誼舞會,於6月14日由格萊美和拉丁格萊美獎得主Lucrecia與薩爾薩舞組合8 Y Más表演古巴音樂拉開序幕, 並在整個夏天與實力派藝術家繼續合作,包括Stax學院,靈魂偶像Booker T Jones特別出席; José Alberto的「El Canario」; Joe McGinty & The Loser's Lounge和Orquesta Broadway等熱門明星陣容的回歸; Stud Country主持的排舞之夜,以及各種舞蹈風格的表演和課程,包括搖擺舞、嘻哈、梅倫格舞、薩爾薩舞、排舞、林迪舞等。

• 靜音迪斯科,每周在交誼舞晚會之後開始,包括多種舞蹈風格,如K-pop、薩爾薩、嘻哈、百老匯等。

• The Underground at Jaffe Drive,一個以地下酒吧為靈感的空間,現在擴大了三倍的人員容量,將舉辦脫口秀之夜、與林肯中心爵士樂中心合作的爵士之夜,以及由林肯中心駐場詩人Mahogany L. Browne策劃的口語和詩歌之夜。

• BAAND Together舞蹈節,將由紐約市最具代表性的五個舞蹈團——Ballet Hispánico、Alvin Ailey舞團、美國芭蕾舞團、紐約城市芭蕾舞團和哈萊姆舞蹈劇院——共同在一個舞臺上演出五個晚上。該活動由香奈兒贊助。

• 一場特定場地的夜間演出紀念六月獨立日,由Carl Hancock Rux構思和策劃,演出者包括Aaron Diehl、Alicia Hall Moran、Burnt Sugar The Arkestra Chamber,以及特邀嘉賓 Vernon Reid 和 DJ Logic,以及 Ronald K. Brown's EVIDENCE 舞蹈劇院。

• 編舞家Kyle Abraham在去年為期兩晚的舞蹈節「重聚」(Reunions)的基礎上,又策劃了兩晚新的現場特別作品,將編舞家和作曲家一一配對。

• Las Culturistas 文化獎,由Bowen Yang和Matt Rogers主持的流行文化慶典,屆時將特邀喜劇演員主持和驚喜嘉賓。

•林肯中心爵士樂中心的「第二線」遊行活動——悼念和慶祝逝去的生命的新奧爾良傳統——以及在 The Underground at Jaffe Drive 舉辦的一系列爵士音樂會。

• 聾人百老匯(Deaf Broadway),將帶來史蒂芬•索德海姆的音樂劇《夥伴們》的全新版本,將由全聾演員用美國手語演出。

• 在達姆羅施公園中的特色音樂表演,包括特立尼達的卡利普索歌手David Rudder; 委內瑞拉歌手兼詞曲作者Danny Ocean; 由Chriss Rimpel策劃的致敬海地歌手、詞曲作者和製作人Michael 「Mikaben」 Benjamin的演唱會; Aimee Mann與Ann Powers的對談等。

• 與紐約表演藝術圖書館合作推出的閱覽室,以及家庭故事會系列。

• 「婚禮:紐約最隆重的日子」,靈感來源於2022年首次舉辦的(Re)Wedding,邀請數百對情侶來到林肯中心16英畝的園區,為紐約客創造慶祝愛情、擁抱愛情的機會。這個由托尼獎、格萊美獎和奧利維爾獎獲得者Scott Wittman執導的慶典將數百對情侶彙聚一堂,舉行有音樂、詩歌、交誼舞蹈等的多元文化儀式,進行一場只有在林肯中心才能舉行的婚禮。

• 「幸福的藝術」(The Art of Wellbeing),與紐約長老會醫院合作的關於可參與的運動和正念活動的課程,利用藝術的力量來調動頭腦、身體和精神。

• 為家庭提供更多的工作坊、故事時間、靜音迪斯科和包括Élage Diouf和HEGAZY等藝術家的演出。

• 與新夥伴和現有夥伴合作,包括 Mahindra 藍調音樂節、法國搖滾、巴西夏日音樂節、《這裡有愛》(Here Lies Love)、哈萊姆藝術聯盟、PEN美國、格萊美博物館、La Casita、globalFEST、Bushwick Starr、紐約市教育局和紐約血液中心的社區獻血活動。

關於莫札特音樂節管弦樂團音樂會系列

本次莫札特音樂節管弦樂團音樂會將由蕾妮和羅伯特•貝爾弗音樂總監路易士•朗格雷(Renée and Robert Belfer Music Director Louis Langrée)領銜,這是朗格雷 領導樂團的第21個、也是最後一個年頭。 2023年的音樂會系列將通過幾場致敬和特別策劃的演出來紀念朗格雷和樂團一起取得的精彩成就,同時也慶祝他幾十年來在樂團的領導地位。

該系列將以一場在達姆羅施公園(Damrosch Park)舉行的戶外免費音樂會打頭陣,同時作為林肯中心「城市之夏」藝術節中「韓國藝術周」的一部分舉行,帶來管弦樂版的朝鮮民歌《阿裡郎》、奚琴演奏家兼作曲家Soo Yeon Lyuh的《 Dudurim》、以及著名韓裔長笛演奏家兼樂團演奏員崔娜卿(Jasmine Choi)帶來的莫札特《長笛協奏曲第二號》。

莫札特音樂節管弦樂團還將在大衛•格芬廳進行多場音樂會演出,售票將沿用去年大獲成功的票價隨意支付的方式。 所有演出都將在Karen and Richard LeFrak大廳的50英尺Hauser數位牆上免費同步轉播。

該系列音樂會的客座指揮包括Jonathon Heyward、Gemma New和Thomas Wilkins,特邀藝術家包括Amir ElSaffar、Xavier Foley、 Stewart Goodyear、Simone Lamsma和Randall Goosby等。 重點節目包括當代作曲家的作品,如Valerie Coleman、Sarah Gibson、Adolphus Hailstork、Soo Yeon Lyuh和Jessie Montgomery,以及 更為經典的柴可夫斯基、舒曼、柯達伊的作品和莫札特不朽的C小調彌撒曲。

最後,朗格雷將指揮莫札特最後的三部交響曲,即這位作曲家驚人天才的提煉,濃縮了人類的全部情感。 這場音樂會將是對朗格雷個人成就的致敬,本系列也將在此推向尾聲。 此後,樂團將繼續作為林肯中心夏季的特別成員而長期存在,並將在今年之後採用全新的名字以回應更廣泛的構想和新的藝術願景。

關於克林特•拉莫斯(Clint Ramos)的全林肯中心園區設計

首屆「城市之夏」見證了交誼舞在林肯中心園區的回歸,並將其帶到了更令人矚目的核心地帶——喬西•羅伯遜廣場(Josie Robertson Plaza)。今年的設計願景以此為靈感並進一步擴展,視覺總監克林特•拉莫斯(Clint Ramos)將整個園區轉變為一個迎客的綠洲。喬西•羅伯遜廣場舞池在安德魯•格蘭特(Andrew Grant)的動態照明設計下,帶著標誌性懸掛在噴泉上的迪斯科球和圍繞舞池的全新彩色植物閃耀回歸。 別出心裁的設計在地下延續,受地下酒吧啟發的場所The Underground at Jaffe Drive 現在以三倍的容客規模再度歸來,可舉辦喜劇、脫口秀、詩歌、爵士樂、歌舞表演, 並設有酒吧。

新的公共空間包括花園休息區,這是一個類似於溫室的安靜且適宜沉思的場所,其中有與Donyale Werle 設計公司合作設計的綠化和植物; 以赫斯特廣場(Hearst Plaza)為核心的迎客空間,特別裝有色彩斑斕的設計和霓虹燈,提供戶外遊戲、露天用餐 的選擇,還有一個表演空間圍繞在保羅•米爾斯坦倒影池(Paul Milstein Reflecting Pool)四周,池中佈置了200隻火烈鳥。 鋪設在人行道和建築立面上的植物花紋將作為聯繫紐帶始終貫穿整個戶外迎客區。

「他們說,當末日來臨時,自然會接管一切。 這在美學上是有破壞性的,也很美。」視覺總監克林特•拉莫斯說,「這就是本次設計的靈感來源——在經歷過動蕩的時期之後,我們回到自己的道路上,為新的生長騰出空間,讓一切充滿了可能性。通過綠色植物、鏡子、彩燈和抽象的植物,我們喚起自然互相映照的想法,將整個園區變成充滿活力的城市綠洲。 」

「城市之夏」藝術節的適應性設施包括無障礙座位、無障礙入口、設有無障礙隔間的全性別衛生間和有性別廁所; 承重能力更高的扶手椅; 調頻FM輔助聽力設備; 在大衛•格芬音樂廳演出空間內安裝助聽線圈設施; 站立排隊入場的替代方案; 觸覺地圖; 降噪耳機、耳塞和減輕焦慮的玩具可供借用; 輕鬆的表演; 提供減少噪音和視覺刺激環境的「放鬆空間」,供客人休息並在準備好時重新進入。 網上將提供視覺指示為神經多樣性群體提供到達指引的描述。 林肯中心還提供無障礙禮賓服務,有受過培訓的代表為殘障客人提供支援,併為個別客人和他們的陪同者提供一對一的支援。 如需申請此服務,請至少提前一周與 [email protected] 或212-875-5456聯繫。 客人可以要求為特定活動提供額外的無障礙便利。

「城市之夏」藝術節的大多數表演是免費入場,部分室內表演採用票價隨意支付的方式。 免費表演及活動也將提供有限的快速通道預定,將獲得活動優先入場的權利,預定將在每週一中午12:00開放,可用於當周的演出及活動。 請訪問活動官網 SummerForTheCity.org 獲取更多關於快速通道和開票日期等資訊。

訪問官網 SummerForTheCity.org

**如需安排「城市之夏」藝術節實地報導,請提前聯繫林肯中心新聞辦公室,聯繫郵箱:[email protected]**

