我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史指觸9月新高 道指跌200點

Risu短網址遭濫用分享私密片 業者進行大範圍審查

父親節 戒煙好日子請馬上與ASQ華語戒煙專線聯繫

紐約訊
ASQ鼓勵吸煙者將父親節定為戒煙日，改善健康並為身邊人樹立積極榜樣。
ASQ鼓勵吸煙者將父親節定為戒煙日，改善健康並為身邊人樹立積極榜樣。

父親節快到了，這是慶祝父親對家庭和社區產生積極影響的好時機。做出健康的選擇，例如戒煙，是成為積極榜樣的一個好方法。

如果您或您所愛的人正在與煙癮掙扎，請記住您不必孤軍作戰。ASQ華語戒煙專線為煙草使用者提供免費且保密的戒煙諮詢輔導，並有中文、韓文、越南文的戒煙資源。無論您是否身為人父，採取行動戒煙是改善您健康並為身邊人樹立積極榜樣的好方法。

研究表明，設定戒煙日期的吸煙者比沒有戒煙日期的吸煙者更有可能嘗試戒煙。加州大學聖地亞哥分校家庭醫學和公共衛生學教授朱書宏博士表示：「嘗試戒煙的次數越多，成功的機會就越大，您和您的家人朋友就可以獲得健康和幸福！」ASQ華語戒煙專線鼓勵父親們為維護自己和家人的健康而設定戒煙日期，並開始戒煙。

為了增加成功戒煙的機會，請考慮與戒煙顧問教練交談並獲得支持。此外，結合戒煙指導和尼古丁替代療法(NRT)，如尼古丁貼片，將增加永久戒煙的機會。

ASQ華語戒煙專線由美國疾病控制及預防中心(CDC)資助，自2012年開始已為超過兩萬名美國亞裔社區的居民，用粵語、國語、韓語、越南語提供了免費的、以實證為基礎的戒煙服務。符合資格的戒煙者將會獲得兩週免費的戒煙貼片，研究已經證明ASQ的服務可以倍增吸煙者戒煙的成功率。

ASQ輔導服務由會說國、粵語的專業戒煙顧問提供一對一的電話諮詢，並協助客戶制定個人戒煙計劃。ASQ華語戒煙專線的服務時間是星期一到星期五，美國西岸時間早上7點至晚上9點（美東時間早上10點至淩晨12點）。電話：1-800-838-8917，所有資料和談話內容將嚴格保密。

除了致電ASQ華語戒煙專線之外，煙草使用者可以在戒煙最重要的頭幾個星期發簡訊【戒煙】到66819，獲取ASQ華語戒煙專線每天發給您的簡訊。這些簡訊為您量身定制，以便在戒煙過程中的關鍵時刻向您提供幫助，其中包括戒煙和保持戒煙的實用技巧等。您也可以發簡訊提問，戒煙顧問將相應地給您回復。

您還可以在線註冊：http://www.asq-chinese.org，註冊後將會收到ASQ通過電子郵件發送給您的閱讀資料。完成ASQ華語戒煙專線的在線註冊後，戒煙顧問將與您聯繫，以查看您是否有資格獲得兩週免費的尼古丁貼片。

ASQ鼓勵吸煙者將父親節定為戒煙日，如果您想幫助您的父親、祖父或其他任何您關心的人戒煙，也歡迎致電ASQ華語戒煙專線：1-800-838-8917，獲取ASQ的戒煙幫助！

越南 加州大學 醫學

上一則

「城市之夏」藝術節6-8月 紐約林肯中心終極狂歡季

下一則

在紐約加入白卡(Medicaid)或紅藍卡節省計畫(MSP)／上

延伸閱讀

虎豹別墅導賞團 9日起重新開放可免費預約

虎豹別墅導賞團 9日起重新開放可免費預約
祥龍茶樓 正宗粵菜和港式點心 父親節聚餐首選茶樓嚴守防疫清潔措施 讓大家安心品嚐美味佳餚

祥龍茶樓 正宗粵菜和港式點心 父親節聚餐首選茶樓嚴守防疫清潔措施 讓大家安心品嚐美味佳餚
移民專頁／移民優先日期 夫妻不能互用

移民專頁／移民優先日期 夫妻不能互用
聖地牙哥中文學校結業 學生流利秀華語與粵語

聖地牙哥中文學校結業 學生流利秀華語與粵語
在世界無煙日 通過ASQ「華語戒煙專線」和煙草說再見

在世界無煙日 通過ASQ「華語戒煙專線」和煙草說再見

熱門新聞

紐約州府機構近日大規模調查老人中心。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

紐約嚴打白卡詐欺 大規模調查老人中心、約談長者

2023-05-31 07:36
劉瑞莎與施耐德2018年離婚。(取自推特)

離婚後仍刷他卡…知名出版商前CEO告華人前妻害他負債

2023-06-03 14:52
曼哈頓一間只有77平方呎大小，還沒有獨立衛浴，卻要價2350美金月租的統艙引熱議。(截取自房產中介TikTok@omerlabock)

月租2350無獨立衛浴 77平方呎曼哈頓公寓引熱議

2023-06-02 14:24
張曉寧(左)的精神鑑定報告正常。(法院Pool Photo)

涉殺華裔律師李進進女嫌 精神鑑定正常

2023-06-03 15:58
朱勇在第三天的庭審中，見到證物照片突然情緒激動，一度打斷庭審進行。(路透)

獵狐行動案紐約續審再傳2證人 朱勇見呈堂照情緒激動

2023-06-03 11:09
凱茲(左)與黃敏儀(中)1日拜訪商家，鼓勵登記阻罪項目。(記者鄭怡嫣／攝影)

法拉盛同一華人超市 1個月逮5嫌

2023-06-02 02:30

超人氣

更多 >
侵犯華府空域飛機墜毀山區 機上4人無人生還 F-16升空音爆嚇壞民眾

侵犯華府空域飛機墜毀山區 機上4人無人生還 F-16升空音爆嚇壞民眾
女兒和孫女都在機上 侵犯華府領空飛機主人：恐怕凶多吉少

女兒和孫女都在機上 侵犯華府領空飛機主人：恐怕凶多吉少
23歲男付不起帳單 在eBay上賣東西「1年收入破22萬」神操作曝光

23歲男付不起帳單 在eBay上賣東西「1年收入破22萬」神操作曝光
華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機

華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機
工作12小時、周末輪班是常態 台積電「服從文化」在美成絆腳石

工作12小時、周末輪班是常態 台積電「服從文化」在美成絆腳石