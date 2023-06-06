紐約幼獅青少年管弦樂團 6/17林肯中心音樂會邀您聆賞

紐約幼獅青少年管弦樂團由鍾啟仁擔任音樂總監暨指揮。

紐約幼獅青少年管弦樂團2023林肯中心音樂會，訂於 6月17日週六晚上7時半舉行，特邀長笛演奏家謝德堅(Kenneth Chia)獨奏皇后區作曲家詹姆斯‧寇恩(James Cohn)的長笛協奏曲，此乃世界首演，精彩可期。

多年來出任幼獅樂團音樂總監暨指揮 的鍾啟仁 (Chijen Christopher Chung)，全心投入策畫林肯中心音樂會，其他經過精挑細選，一併演出的曲目同樣振奮人心，令人期待，包括史密斯: 星條旗之歌、柯普蘭: 馴騎賽會、薛爾敦: 阿巴拉契亞早晨、古讓德曼: 第2號美國民謠狂想曲、鄧雨賢: 望春風?(紀念謝喜嘉博士)、福特: 向西行、張徹/鮑元愷: 高山青、威廉 斯: 法櫃奇兵、布魯貝克: 蓋希文曲集。

上述林肯中心音樂會部分經費來自紐約市 文化事務局以及紐約市議會公共基金，贊助人及單位有前市議員顧雅明、現任市議員黃敏儀、綠洲基金(The Oasis Foundation)、The Jatain Foundation、紐約經文處、中華民國 僑務委員會、紐約華僑文教服務中心、第一銀行、華美銀行、林口印刷、PatsyChen.com以及普利斯通商務網站SUPERPRISM.net。

該團全年招募團員，對象為10至18歲學生，須具備弦樂樂器經驗，學過小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、長笛、雙簧管、豎笛、低音管、法國號、小號、長號、低音號與打擊樂器等。學生一旦通過甄試，成為正式團員，就有資格參予該團各項培訓與社區活動及表演，這將會是學生累積舞臺臨場經驗，並與團員互動切磋砥礪的大好機會。該團為了做好音樂會的準備工作，每週六都在MS 158初中排演，地址為 46-35 Oceania Street, Bayside, NY 11361。

林肯音樂會演出地點在林肯中心愛麗斯‧特莉廳(Alice Tully Hall, Lincoln Center)，即曼哈頓西城百老匯大道1941號(1941 Broadway, New York, NY)，門票：$70、$55、$40(學生與年長者八折)，購票：Alice Tully Hall Box Office (212-875-5050)‧CenterCharge (212-721-6500)‧Online：www.lincolncenter.org。其他購票網址與洽詢途徑為info：www.youthorchestra.com、[email protected]，行政總監張俊生(Chunsheng Jason Chang, Executive Director): 347-306-2511，[email protected]

；藝術總監方秀蓉 (Patsy Fang Chen, Artistic Director)：917-912-8288，[email protected]。