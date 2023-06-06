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紐約幼獅青少年管弦樂團 6/17林肯中心音樂會邀您聆賞

紐約訊
紐約幼獅青少年管弦樂團由鍾啟仁擔任音樂總監暨指揮。
紐約幼獅青少年管弦樂團由鍾啟仁擔任音樂總監暨指揮。

紐約幼獅青少年管弦樂團2023林肯中心音樂會，訂於 6月17日週六晚上7時半舉行，特邀長笛演奏家謝德堅(Kenneth Chia)獨奏皇后區作曲家詹姆斯‧寇恩(James Cohn)的長笛協奏曲，此乃世界首演，精彩可期。

多年來出任幼獅樂團音樂總監暨指揮 的鍾啟仁 (Chijen Christopher Chung)，全心投入策畫林肯中心音樂會，其他經過精挑細選，一併演出的曲目同樣振奮人心，令人期待，包括史密斯: 星條旗之歌、柯普蘭:  馴騎賽會、薛爾敦: 阿巴拉契亞早晨、古讓德曼: 第2號美國民謠狂想曲、鄧雨賢: 望春風?(紀念謝喜嘉博士)、福特:  向西行、張徹/鮑元愷: 高山青、威廉斯: 法櫃奇兵、布魯貝克:  蓋希文曲集。

上述林肯中心音樂會部分經費來自紐約市文化事務局以及紐約市議會公共基金，贊助人及單位有前市議員顧雅明、現任市議員黃敏儀、綠洲基金(The Oasis Foundation)、The Jatain Foundation、紐約經文處、中華民國僑務委員會、紐約華僑文教服務中心、第一銀行、華美銀行、林口印刷、PatsyChen.com以及普利斯通商務網站SUPERPRISM.net。

該團全年招募團員，對象為10至18歲學生，須具備弦樂樂器經驗，學過小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、長笛、雙簧管、豎笛、低音管、法國號、小號、長號、低音號與打擊樂器等。學生一旦通過甄試，成為正式團員，就有資格參予該團各項培訓與社區活動及表演，這將會是學生累積舞臺臨場經驗，並與團員互動切磋砥礪的大好機會。該團為了做好音樂會的準備工作，每週六都在MS 158初中排演，地址為 46-35 Oceania Street, Bayside, NY 11361。

林肯音樂會演出地點在林肯中心愛麗斯‧特莉廳(Alice Tully Hall, Lincoln Center)，即曼哈頓西城百老匯大道1941號(1941 Broadway, New York, NY)，門票：$70、$55、$40(學生與年長者八折)，購票：Alice Tully Hall Box Office (212-875-5050)‧CenterCharge (212-721-6500)‧Online：www.lincolncenter.org。其他購票網址與洽詢途徑為info：www.youthorchestra.com、[email protected]，行政總監張俊生(Chunsheng Jason Chang, Executive Director): 347-306-2511，[email protected]

；藝術總監方秀蓉 (Patsy Fang Chen, Artistic Director)：917-912-8288，[email protected]

出身皇后區的作曲家詹姆斯‧寇恩，其所作長笛協奏曲，將由演奏家謝德堅在2023幼獅...
出身皇后區的作曲家詹姆斯‧寇恩，其所作長笛協奏曲，將由演奏家謝德堅在2023幼獅樂團林肯中心音樂會上世界首演。
紐約幼獅青少年管弦樂團2023林肯中心音樂會特邀長笛演奏家謝德堅表演。
紐約幼獅青少年管弦樂團2023林肯中心音樂會特邀長笛演奏家謝德堅表演。

紐約市 中華民國 威廉

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