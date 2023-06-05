Dr. Sun輔導化學奧林匹克競賽 提供學習建議 幫助申請世界名校

康奈爾大學有機化學博士後，化學教學 36 年的Dr. Sun 。

Dr. Sun 是康奈爾大學有機化學博士後，化學教學 36 年。在紐約教 AP 化學 AP 物理 20 年。近年輔導化學競賽，2020 和 2021 學生獲得國際化學奧林匹克金獎。 2022 年學生幾乎全部進入決賽， 8個獲得 honor 和 high honor, 最小的是 9 年級。參加競賽的學生不僅都考入了 MIT, 斯坦福、普林斯頓、耶魯和其他著名大學，而且進入大學以後，化學仍然是佼佼者。化學競賽的含金量是很高的，這是和全國 1.6 萬優秀學生經過拼搏比較出來的。堅實的化學基礎對醫學，藥學，生物學，化學工程，材料科學，環境科學等都有極大的幫助。

Dr Sun表示：華人學子進入世界名校越來越難，有三個主要原因。1. 是世界名校給華裔 學生的名額基本是固定的，不管華裔申請者多麼優秀，只給這些名額。2. 華裔之間的競爭越來越激烈。平均 95分的 GPA 和幾乎滿分的 SAT 只是基本條件。3. 美國大學申請的複雜性。和中國以高考成績為錄取標準相比，美國大學的錄取過程複雜，學校成績，SAT, AP,課外活動，社會奉獻，領導力，申請文書，推薦信等。在這些複雜過程的背後總有邏輯性，就是學生要有一技之長，必須在某個領域表現突出。

平均 GPA 95 肯定是優秀的學生，但這樣的學生太多了！怎樣站在全國的平臺上仍然能讓大學看到你！參加全國競賽，才是真正實力的體現。其中效率最高的就是參加美國化學奧林匹克競賽，競賽分初賽和決賽。初賽每年約 1.6 萬人參加，其中大約 1000 人參加決賽。決賽評出三等獎：Top 150-honor, Top 50-high honor 和 Top20-camper. 然後從 camper 中選 4 人參加國際化學奧林匹克競賽。準備化學競賽要經過三個階段的學習：基礎化學，AP，化學，奧林匹克化學。一般 9 年級學基礎化學，10 年級化學，AP化學，然後準備化學競賽。

Dr. Sun 暑假課程包括基礎化學，AP化學和奧林匹克化學。 如果家有優秀學子對化學感興趣，請聯繫Dr. Sun. 微信 DrSunNewYork 電話 917-386-3401。