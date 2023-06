6月5日(週一):

● Undaunted and Tomorrow Perhaps the Future

新書作者見面會:《無所畏懼》和《明日亦可是未來》(編者譯)(線下)

6月5日(週一)晚上8點

主辦:The National Arts Club https://www.nationalartsclub.org/default.aspx?p=.NETEventView&ID=3865568&qfilter=&title=&type=0&ssid=323204&chgs=

6月6日(週二):

● PAGEBOY WITH ELLIOT PAGE

《花童(編者譯》新書發表會:作者艾略特.佩吉的首部回憶錄(線下)

6月6日(週二)晚上7點

主辦:The Town Hall http://thetownhall.org/event/pageboy-with-elliot-page

6月9日(週五):

● Extinction Rituals

滅絕獻祭:用現代舞展現萬物的生與消亡(線下)

6月9日(週五)晚上7點半

主辦:Japan Society https://japansociety.org/events/extinction-rituals/

● LETTUCE WITH SPECIAL GUEST

藍音符爵士樂 音樂節:生菜與特別來賓(線下)

6月9日(週五)晚上8點

主辦:Blue Note Jazz Club https://www.bluenotejazz.com/nyc/shows/?eid=12603885

6月11日(週日):

● 'Salsa n Samba Vibes' Plaza Dance Party Long Island City

長島市 騷沙與森巴舞會:開放舞池 有皇后區 的樂隊與DJ現場表演(線下)

6月11日(週日)下午2點至4點

主辦:MoMa PS1 https://queensborodancefestival.org/calendar/#event=76480800;instance=20230611140000?popup=1