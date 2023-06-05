陳勝醫生籲定期檢查直結腸癌 早期發現可降低癌變風險

陳勝醫師服務華人社區多年，專精腸胃肝膽治療。對於煩人的內痔外痔及肛門雜症有著二十多年的經驗，而且在腸胃肝膽治療方面有著獨到的見解，陳醫師表示，結腸直腸癌是美國癌症 致死率第二高的疾病，每年有超過132,000個新病例。陳醫生特別提醒，手術 切除是非轉移性疾病的治療方案，10%的患者會出現吻合術側復發，20% 的患者會出現遠位復發，因此術後的適當追蹤很重要。

美國結腸直腸癌學會工作組(US MSTF)最近提出了以下建議：1.接受了 CRC 手術切除的患者應在術後 3 到 6 個月內接受高品質結腸鏡檢查。2.患者應在術後一年接受追蹤性結腸鏡檢查；對於因腫瘤塊過大而無法完成初始結腸鏡檢查的患者，於術後結腸鏡檢查後一年接受追蹤性結腸鏡檢查。3.在術後第一次追蹤性結腸鏡檢查之後，患者應在三年後接受第二次結腸鏡檢查。後續結腸鏡檢查應每隔 5 年進行一次(並請與您的醫師商討此事)。4.已接受手術切除的局部直腸癌患者，應在手術後兩三年內每 3 到 6 個月，使用靈活的乙狀結腸鏡檢查，或內視鏡超音波進行局部追蹤(這是因為與結腸癌相比，直腸癌患者復發機率較高)，直至醫生認為已不再需要跟進結腸鏡檢查為止。

一些研究表明，10% 的直腸癌復發只能用內視鏡超音波 (EUS) 診斷，而其他成像方法看不到。預防勝於治療，清腸後結腸鏡檢查是最佳的結腸鏡檢查。大部分患者選擇接受醫師建議的篩檢結腸鏡檢查，可以切除任何癌前息肉，以免發展成結腸癌。結腸癌從息肉發展而來，它最初只有米粒那麼大，多年後甚至可能變成一大塊，造成癌性腸梗阻。必須在息肉還小、還不需要進行手術之前就把它除掉，有些患者仍會發現大息肉，在陳勝醫生診所切除大息肉的方式有多種最新療法，如EMR(內視鏡黏膜切除)和 ESD(內視鏡黏膜下剝離術)。

陳勝醫生診所地址：38-08 Union St. Suite 3N, Flushing, NY 11354。電話：718-886-6292 (接受大部份醫療保險 )。週一、週三9:00am-7:00pm，週四9:00am-2pm，週五9am-7pm；週六9:00am-4:00pm。週二、週日休診。