我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港再傳重大命案 3名女童疑似遭生母「悶死」

女兒和孫女在機上 侵犯華府領空飛機主人：凶多吉少

陳勝醫生籲定期檢查直結腸癌 早期發現可降低癌變風險

紐約訊

陳勝醫師服務華人社區多年，專精腸胃肝膽治療。對於煩人的內痔外痔及肛門雜症有著二十多年的經驗，而且在腸胃肝膽治療方面有著獨到的見解，陳醫師表示，結腸直腸癌是美國癌症致死率第二高的疾病，每年有超過132,000個新病例。陳醫生特別提醒，手術切除是非轉移性疾病的治療方案，10%的患者會出現吻合術側復發，20% 的患者會出現遠位復發，因此術後的適當追蹤很重要。

美國結腸直腸癌學會工作組(US MSTF)最近提出了以下建議：1.接受了 CRC 手術切除的患者應在術後 3 到 6 個月內接受高品質結腸鏡檢查。2.患者應在術後一年接受追蹤性結腸鏡檢查；對於因腫瘤塊過大而無法完成初始結腸鏡檢查的患者，於術後結腸鏡檢查後一年接受追蹤性結腸鏡檢查。3.在術後第一次追蹤性結腸鏡檢查之後，患者應在三年後接受第二次結腸鏡檢查。後續結腸鏡檢查應每隔 5 年進行一次(並請與您的醫師商討此事)。4.已接受手術切除的局部直腸癌患者，應在手術後兩三年內每 3 到 6 個月，使用靈活的乙狀結腸鏡檢查，或內視鏡超音波進行局部追蹤(這是因為與結腸癌相比，直腸癌患者復發機率較高)，直至醫生認為已不再需要跟進結腸鏡檢查為止。

一些研究表明，10% 的直腸癌復發只能用內視鏡超音波 (EUS) 診斷，而其他成像方法看不到。預防勝於治療，清腸後結腸鏡檢查是最佳的結腸鏡檢查。大部分患者選擇接受醫師建議的篩檢結腸鏡檢查，可以切除任何癌前息肉，以免發展成結腸癌。結腸癌從息肉發展而來，它最初只有米粒那麼大，多年後甚至可能變成一大塊，造成癌性腸梗阻。必須在息肉還小、還不需要進行手術之前就把它除掉，有些患者仍會發現大息肉，在陳勝醫生診所切除大息肉的方式有多種最新療法，如EMR(內視鏡黏膜切除)和 ESD(內視鏡黏膜下剝離術)。

陳勝醫生診所地址：38-08 Union St. Suite 3N, Flushing, NY 11354。電話：718-886-6292 (接受大部份醫療保險)。週一、週三9:00am-7:00pm，週四9:00am-2pm，週五9am-7pm；週六9:00am-4:00pm。週二、週日休診。

手術 醫療保險 癌症

上一則

紐約皇后區驕傲遊行 同志酷兒各領風騷

下一則

法拉盛六四遊行 紀念自由鬥士

延伸閱讀

台灣首例 活體小腸移植150公分 有機會成常規移植項目

台灣首例 活體小腸移植150公分 有機會成常規移植項目
疫情3年來 器官捐贈意願跌6成 逾萬人苦等移植

疫情3年來 器官捐贈意願跌6成 逾萬人苦等移植
屁股長紫青膿包 「粉瘤」2次手術才清除

屁股長紫青膿包 「粉瘤」2次手術才清除
痔瘡苦10年 微創雷射翌日打牌5小時

痔瘡苦10年 微創雷射翌日打牌5小時
腦動脈瘤長期頭暈 開顱夾閉術拆除顱內炸彈

腦動脈瘤長期頭暈 開顱夾閉術拆除顱內炸彈

熱門新聞

紐約州府機構近日大規模調查老人中心。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

紐約嚴打白卡詐欺 大規模調查老人中心、約談長者

2023-05-31 07:36
劉瑞莎與施耐德2018年離婚。(取自推特)

離婚後仍刷他卡…知名出版商前CEO告華人前妻害他負債

2023-06-03 14:52
曼哈頓一間只有77平方呎大小，還沒有獨立衛浴，卻要價2350美金月租的統艙引熱議。(截取自房產中介TikTok@omerlabock)

月租2350無獨立衛浴 77平方呎曼哈頓公寓引熱議

2023-06-02 14:24
張曉寧(左)的精神鑑定報告正常。(法院Pool Photo)

涉殺華裔律師李進進女嫌 精神鑑定正常

2023-06-03 15:58
朱勇在第三天的庭審中，見到證物照片突然情緒激動，一度打斷庭審進行。(路透)

獵狐行動案紐約續審再傳2證人 朱勇見呈堂照情緒激動

2023-06-03 11:09
郵政局提醒，紐約近日有不法分子假借受害人名義申請地址變更，藉此盜竊身分。(路透)

歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單

2023-05-28 07:28

超人氣

更多 >
新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會

新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會
別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀

別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀
角逐總統大位…德桑提斯的祕密武器叫「凱西」

角逐總統大位…德桑提斯的祕密武器叫「凱西」
王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛

王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛
華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機

華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機