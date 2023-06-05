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國際佛光會紐約協會音樂饗宴 「永恆的星」人間音緣淨化人心

紐約訊
「永恆的星」公益音樂會尚餘少量門票，敬請把握從速購票。
「永恆的星」公益音樂會尚餘少量門票，敬請把握從速購票。

為表達追思並表彰星雲大師一生在全球各地弘法貢獻，國際佛光會紐約協會將於6月9日(星期五)在皇后大學LeFrak音樂廳舉辦「永恆的星」音樂會，由多位世界級音樂家一同以聲音弘法淨化人心，透過這場音樂會，穿越時空與星雲大師接心，體驗前所未有的音樂饗宴，尚餘少量門票，為免向隅，敬請從速致電(718)939-8318洽詢訂購。

「永恆的星」公益音樂會是以傳唱佛光山「人間音緣」歌曲為構思，以法國號、小提琴等多種樂器和聲樂詮釋佛曲，同時也改編流行樂曲演奏。這場音樂會獲得包括大都會交響樂團首席圓號羅亞瑞（Erik Ralske）、首席小號洛克米尼（Raymond Riccomini）、副首席小提琴Katherine Fong和Dov Scheindlin、百老匯聲樂家麥克威爾（Christina Maxwell）、波士頓大學鋼琴博士Ling Leng、百老匯音樂劇美聲音樂家Xiaoqing Zhang等人的支持。

當晚公益音樂會現場播放電影呈現星雲大師一生行誼故事，並配合以管風琴的方式演奏「三寶頌」。應邀參加的多位國際級紐約大都會交響樂團及音樂藝術家，合力演出各大名劇「歌聲魅影」、「悲慘世界」、「卡門」等知名曲目，還有不可或缺的卡農、莫劄特等經典樂曲，百老匯歌唱家演唱名曲。以管風琴、銅管重奏及室內樂形式呈現「人間音緣」改編首演及世界名曲，陣容堅強、難得機會！此外，紐約道場及紐約協會將攝錄製作並擇日轉播分享，敬請期待。

穿越星空與你相遇，「永恆的星」公益音樂會於6月9日(星期五)晚上7:30在皇后大學LeFrak音樂廳（153-49 Reeves Ave., Flushing, NY 11367）舉行，票價為$50起+稅，請致電：(718)939-8318訂購。

百老匯 星雲大師 大都會

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