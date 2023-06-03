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法拉盛老牌如意珠寶暨紐約聚寶拍賣　現以現金高價收購黃金

紐約訊
梅麗娜老師（右四）率領如意珠寶團隊，參加日前在曼哈頓中城舉行的第二屆亞太裔傳統月遊行，展現該公司支持與關注亞太事務的熱情。
梅麗娜老師（右四）率領如意珠寶團隊，參加日前在曼哈頓中城舉行的第二屆亞太裔傳統月遊行，展現該公司支持與關注亞太事務的熱情。

受到俄烏戰爭與通貨膨脹的雙重影響，金價高漲，每盎司衝上破紀錄的兩千美元。在法拉盛開業21年的如意珠寶，強強聯手成立10年的紐約聚寶拍賣(LINA MEI JEWELRY & AUCTION)，現以現金高價收購黃金，敬請意者逕洽詳情。

除現金高價收購黃金外，上述兩家姊妹公司擁有鑽石、大量GIA白色裸鑽、彩鑽、GIA 紅/藍/綠寶，以及珍貴罕見的亞歷山大變石、星光紅寶、星光藍寶、帕帕拉恰等。

主持如意珠寶暨紐約聚寶拍賣的梅麗娜（LINA MEI）老師說，她的珠寶事業發展迅猛，線上線下齊頭並進。她透露，2020年疫情爆發最嚴重時，大家不敢出門，她卻憑藉架設Lina Mei YouTube頻道，拍攝並上傳影片介紹市況，吸引了大批優秀忠實的粉絲。而今隨著疫情遠離，梅老師轉而利用YouTube平臺介紹珠寶和社區活動，收獲了世界各地不少客戶向她訂購珠寶。

梅老師是GIA美國寶石學院畢業的珠寶鑑定師，有20年珠寶銷售和收藏經驗，對本行有高度鑽研熱忱與決心。梅麗娜老師解釋，她通過紐約聚寶拍賣這個管道出售珠寶，途徑有三：1. 每周舉行微信拍賣，歡迎各界加入梅老師的微信競拍群；2. 每天都可私人洽購；3. 網路結合現場拍賣，一年舉辦2-3期。梅老師建議收藏同好以藏養藏，等到收藏到一定程度與規模時，不妨拿些藏品出來買賣，測試一下自己的眼光與膽識。

公餘之暇，梅老師還熱心公益，積極投身社區活動。為了挖掘社區藝文娛樂人才，梅老師即將以如意珠寶的名義，舉辦第九屆法拉盛好聲音以及第七屆辣媽競芳華活動，歡迎大家熱烈報名參賽或贊助。

如意珠寶暨紐約聚寶拍賣電話：917-881-1647、917-699-6668，微信：linamei123，網站：www.linameijewelry.com，電郵： [email protected]，地址：

135-31 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Flushing, NY 11354。

拍賣 微信 法拉盛

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