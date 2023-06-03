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「法拉盛醫美中心」Flushing Medical Spa　6月迎賓 $99嫩膚初體驗

紐約訊
Geneofacial肌膚「氧生」，先透過xyGeneoTM加氧動能技術潔淨肌膚後，在治療頭裝上平衡淨肌活性膠囊，再啟動按鈕，開始5-10分鐘的OxyGeneoTM加氧動能技術，產生的波爾效應(Bohr Effect) 能增加血流量，從而提升細胞含氧量，並深層滋養肌膚。
Geneofacial肌膚「氧生」，先透過xyGeneoTM加氧動能技術潔淨肌膚後，在治療頭裝上平衡淨肌活性膠囊，再啟動按鈕，開始5-10分鐘的OxyGeneoTM加氧動能技術，產生的波爾效應(Bohr Effect) 能增加血流量，從而提升細胞含氧量，並深層滋養肌膚。

由著名婦產科醫師李綺梨主理的「法拉盛醫美中心」Flushing Medical Spa 由內而外煥發您女性美麗與魅力， 開幕以來受到新老客戶的肯定，為了感謝支持，6月將舉辦$99嫩膚四選一體驗活動，項目包括時下最流行的煥氧緊緻Geneo Facial，補水嫩膚Basic Hydradacial /光子嫩膚 IPL /紅地毯雷射Laser Genesis，僑胞依自己需求選擇，活動將於6/16截止。

針對花粉季過後的皮膚護理，「法拉盛醫美中心」中心特別推介煥氧緊緻Geneo Facial讓肌膚「氧生」，如何為肌膚注入鮮活氧氣？中心美容師將使用煥氧泡泡儀器，根據6種不同的皮膚狀況提供適合的美容。

1.氧氣喚醒護膚：清新暗沈肌膚，淡化細紋，改善整體膚質和外觀。

2.氧氣排毒綠茶護膚：增強皮膚的保護屏障，抵禦自由基和其他環境損害，從而積極應對衰老跡象。

3.氧氣水合物藍螺旋藻護膚：使乾燥、暗沉的肌膚煥然一新，水潤、容光煥發，充滿活力。

4.氧氣提亮維他命C護膚，統一膚色，改善色素沉著，恢復肌膚活力。

5.氧氣黑炭平衡護膚 ：祛除污垢和雜質，對抗痤瘡，平衡油性皮膚。

6. Glo2 黃金護膚: Geneo Glam Facial ! 黃金魅力護理

以上每一種OxyPod（煥氧)成分的選擇都能使皮膚更緊緻，對抗缺氧乏力暗啞無光的老化肌。金片作用在於恢復皮膚彈性，有助於防止膠原蛋白的流失，使皮膚明顯飽滿，緊緻有活力。蠶絲氨基酸：保濕並加強皮膚的屏障，同時加速細胞生長功能，減少衰老跡象。銅:一種強大的抗氧化劑和抗炎成分，參與皮膚膠原蛋白合成，治療疤痕或色素沉著，軟化細紋，並保護免受壓力源和污染源。

Geneo是一款唯一在皮膚內引發自然氧合過程的技術，用以創造理想的條件由內而外地滋養並改造肌膚。Geneo的突破性療法可釋放身體的天然超能力，通過超聲體驗和按摩增強效果，幫助皮膚淋巴排毒。主要有三個步驟，Oxfoliation（注氧），LUX（超聲波），Detox（排毒）。

法拉盛醫美中心備有15台2023最先進的醫美儀器, 其中多台Cutera的儀器。Cutera的總部在美國加州，由經驗豐富的鐳射和光學工程師于1996年成立，該公司致力於開發和銷售一系列用於皮膚美容、醫療美容和外科美容的設備和技術。其產品包括皮膚緊緻、去皺、去斑、去痘、脫毛、血管疾病治療等多種功能。Cutera公司的創新技術和設備包括TruSculptFlex增肌塑型、TruSculpt　iD溶脂瘦身；Enlighten超皮秒,Cutera Xeo Nd:YAG laster IPL光子嫩膚,Laser Genesis紅地毯雷射，Pico Genesis超皮秒袪斑, 除疤和皮膚提亮；Secret RF(二氧化碳雷射+黃金微針使用最先進的射頻能量)、Juliet (erbium laser私密鐳射），Excel V, Solera, TITAN和AviClear（全球唯一FDA認証的雷射青春痘永久消除治療）等．這些設備被廣泛應用於醫療和美容領域，在醫療美容行業獲得了眾多專業獎項的認可。而法拉盛醫美中心是法拉盛區域獨家擁有Cutera儀器的醫美中心！

法拉盛醫美中心 Flushing Medical Spa 地址：136-20 38 Ave, #5D, Flushing, NY 11354 （法拉盛飛越皇后5樓D座）

預約電話：(718) 539-3366；營業時間：每天 10AM--7PM(周日和假期需要預約)

Geneofacial肌膚「氧生」，先透過xyGeneoTM加氧動能技術潔淨肌膚...
Geneofacial肌膚「氧生」，先透過xyGeneoTM加氧動能技術潔淨肌膚後，在治療頭裝上平衡淨肌活性膠囊，再啟動按鈕，開始5-10分鐘的OxyGeneoTM加氧動能技術，產生的波爾效應(Bohr Effect) 能增加血流量，從而提升細胞含氧量，並深層滋養肌膚。

法拉盛 加州 FDA

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