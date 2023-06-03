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美洲中華牙醫學會年會6/11舉行　歡迎牙醫同業及牙醫學院就讀學生參加

紐約訊
美洲中華牙醫學會年會在疫情期間仍堅守崗位服務僑胞，並捐款給各個慈善單位。
美洲中華牙醫學會年會在疫情期間仍堅守崗位服務僑胞，並捐款給各個慈善單位。

2023美洲中華牙醫學會年會，將訂於6月11日(周日)下午2時至晚上9時30分假法拉盛喜來登飯店舉行，此次是疫情後的第一次，歡迎牙醫同業及在牙醫學院就讀的學生踴躍報名參加。

新冠病毒以一種猝不及防的方式影響了我們的生活。和社區的其他居民一樣，牙醫診所也面臨著限制、自我隔離和許多不確定性因素。大紐約地區最大的獨立牙醫協會—美洲中華牙醫學會共130名會員，嚴守ADA(美國牙醫學會)、CDC防疫中心規定，確保每個醫護人員和病人的安全，深受各界的讚揚。

美洲中華牙醫學會31年來已發展成包含紐約、新澤西200多名華裔牙醫成員的組織，每年除舉行4-5次課程外，也會助會員獲得10-12個學分，另外還組團訪問亞洲國家的牙醫學院。新的年度，該學會將繼續協助牙醫系學生、加強與陸港台的學術交流、為慈善單位/學校孩童/低收入戶等提供牙齒檢查、宣導社區服務。該學會也希望更多牙醫參加入會，藉組織力量爭取更好的保險條件，造福僑社。

6/11週日活動的報到時間為下午2時，活動內容包括：下午2時至3時的報到、3-4時的學術演講、4時30分至5時30分的全體會員會務會議、5:30開始的雞尾酒會、6:30開始的正式晚宴；除了精美晚宴外，舞會還有精彩的表演和抽獎活動。

報名參加2023美洲中華牙醫學會年會，請瀏覽網址：www.cadany.org。

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