台灣順天堂科學中藥法拉盛順安堂代理

順天堂科學中藥以「安全、自然、本草、健康」的理念，集結而成。

被譽為「科學中藥之父」的許鴻源博士，于1946年創辦順天堂藥廠。多年來， 超過 77 年歷史的老牌藥廠順天堂，於2021 年 5 月成為台灣第一家拿到防疫項目核准製造許可的藥廠，應援疫情需求，緊急生產「清冠一號」（順天堂生產的產品名為 RespireAid），更在 5 大洲註冊銷售。順天堂集團秉持著「誠信經營、創新研發、關懷健康、行銷世界」的企業理念，不斷追求創新與卓越品質，積極從事新藥、保健食品的研究開發，以達到現代化、科學化、國際化的時代要求。順天堂科學中藥的美東業務由位於法拉盛 的順安堂中藥鋪代理。

許鴻源博士畢生研究中醫藥，親身見證中藥治癒久病的自己與至親，深感中藥藥理之博大精深。隨著生活條件與環境的大幅提升及轉變，強調身心靈平衡的自然方法風行全球；執業界牛耳的順天堂藥廠亦順應傳承中國由來已久的預防醫學 觀念——「治未病」，於2003年4月成立順天本草公司，以「自然、本草、健康」的理念設計及生產安全優質的保健產品，強調「預防勝於治療」，開展本草養生的序幕。

順天本草專業的研發團隊，由一群中醫學專家、藥學博士、營養師還有植物化學專家、國寶級中草藥鑒定專家、檢驗技術分析專家等組成，以「安全、自然、本草、健康」的理念，集成中西思想，承襲傳統並創新研發消費者受用的好產品，為產品品質與安全做嚴格的把關，更榮獲各項認證及獎項肯定，希望提供給大家一個便利的本草養生選擇。

代理順天堂科學中藥的順安堂中藥號林中醫師說：「簡言之，科學中藥即是濃縮的精華。中藥在製作過程中必須要先經過水煮，水煮過的好處就是讓藥材中所含有的農藥與一些像是黃趜毒素等物質，在水煮的過程中被分解掉。藥材中含有的重金屬成分會累積在藥渣之中，然後將濃煮過後的湯藥再經過萃取，這時取得的藥粉才是真正的濃縮中藥粉。

「順安堂」中藥號專業經營世界各地的中西藥草和山珍海味，包括西藏冬蟲草、美國野山花旗參、南美洲刺參、墨西哥 鮑魚、日本干貝、印尼燕窩、韓國高麗參、臺灣順天堂科學中藥、臺灣養生零食、臺灣藥廠中成藥、健康食品以及臺北迪化街年貨。紐約順安堂中藥行地址：135-24 Roosevelt Ave., Flushing, NY 11355（法拉盛羅斯福路135-24號）喜來登酒店對面，電話：718-445-2252，傳真：718-445-9358。