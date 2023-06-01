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智文大藥房提供一站式服務 紐約州奶票指定物品領取站

紐約訊

智文大藥房(Francis Lewis Pharmacy) 位於貝賽、法拉盛、新鮮草原和白石鎮交界處，由超過20年工作經驗的資深藥劑師組成的專業團隊，誠懇、熱情、耐心地為您服務。該藥房一周7天開業：週一至週五，9點到6點；週六及周日，9點到4點。藥房附件停車容易，方便住在皇后區的老人及家庭開車取藥，藥品齊全，接收各大保險

該藥房所有配藥一律採電腦配藥系統進行，接受由各醫療單位以電腦為病人所開出的電子處方，即當病患於醫生診所看病後，醫生線上開出處方，可直接傳達至藥房的電腦配藥系統中，病人可在看病後直接前往藥房取藥，既方便又快捷先進。

智文大藥房從不因為價格而妥協藥品品質，從不因為保險而拒絕任何一位客戶。該藥房常備各類處方藥、滿足各種健康需求的中美OTC產品、豐富的日用品和健康食品等，一站式滿足您的各種需求。店內亦有地保公證及傳真複印服務，同時還售賣各類保健品、維他命、止痛藥膏、止痛貼、護手護膝、面膜、護膚品、洗髮精、沐浴、暖暖包、熱敷貼、家用品、骨維素 (維骨力)、益生菌等。65歲以上持有紅藍白卡的老人，藥房每月提供免費送藥服務，送貨時間靈活，盡可能地方便老人的作息時間。送貨地區包括紐約五大區及長島，住在外州的老人亦可提供免費郵寄服務。

智文大藥房是紐約州奶票指定物品領取站，各種奶粉和奶水非常齊全，應有盡有，提供免費送貨上門和全美郵寄服務，紐約市內可於當天或者第二天送到。智文大藥房Francis Lewis Pharmacy地址：3333 Francis Lewis Blvd, Flushing, NY 11358，電話：929-553-2288。

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