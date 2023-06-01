人生百年後福地佳選─恆福陵園 6/3舉辦公展日 提供專車接送

恆福陵園是擁有九龍龜、萬福牌坊的高山墓園，並有超過10個中文園區，吉祥安寧，是百年後安息的福地。

位於新州Lafayette小鎮的恆福陵園是全美首個融入傳統中華墓園文化，擁有九龍龜、萬福牌坊的高山墓園，吉祥安寧，為華人 家庭在風水寶地方面提供更好選擇。恒福陵園訂於6月3日（星期六）舉辦公展日，分別在華埠、法拉盛和布碌崙提供專車接送，歡迎有興趣的民眾洽詢報名前往參觀考察。

恒福陵園地處有100層樓高的海拔高度，地勢高聳瑞祥，青山環抱綠草如茵。難得的是其具亞裔 特色且是罕見的階梯式佈局，以尊重亞裔傳統和允許豎立墓碑，民眾可選擇不同的朝向與方位，必能福澤子孫。

恆福陵園開發至今已逾3年，墓園規劃完成後將會超過六萬個墓穴。目前有超過10個中文園區：溫馨園、祝福園、蓮花園、平和園、玫瑰山莊、梅花園、牡丹園、杜鵑園、玫瑰莊園和中華玫瑰園。隨著九龍龜，萬福牌坊的落成，越來越多的華人來到恆福陵園為自己或親人選擇百年後安息的福地。為了把該陵園打造成人生百年後另一個唐人街，墓園管理層今年規劃建造噴水池，讓這個離唐人街大約1個小時車程的，視野開闊的恆福陵園更加符合亞裔墓園文化特色。

恆福陵園管理集團擁有超過7,000萬墓園管理基金，以及超過50年的墓園專業管理團隊，讓福地得到高品質的永久妥善維護和管理。而且更重視亞裔市場和提供最完善的親切服務，新近落成啟用的辦公大樓特設亞裔辦公室，由持有新澤西 墓園管理局頒發經紀牌照的亞裔服務團隊，常駐並協助民眾提早挑選福地，讓他們在安排好自己百年居地後更為安心、放心。

恆福陵園亞裔服務部積極推廣「我們無法選擇在哪裡出生，但可以選擇在哪裡安息」的理念，宣導拋棄忌諱，未雨綢繆提早安排，為自己及至親選擇合適的安息福地。據統計資料，80多年來，由於福地的特殊性，價格年年上漲。而市區福地價格昂貴，選擇頗有局限。目前紐約連接新澤西的交通越來越方便，所以每年有超過3萬個家庭到新澤西提早為自己或自己的親人選擇福地。。