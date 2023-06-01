我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

金山華人遭身分盜用 4萬無聲無息被偷走

敦煌蘭州牛肉麵夏季酬賓 多款新品八折優惠 限量供應

紐約訊
敦煌蘭州牛肉麵總店推出多款夏日新品，現正酬賓中，歡迎闔家嘗鮮。
敦煌蘭州牛肉麵總店推出多款夏日新品，現正酬賓中，歡迎闔家嘗鮮。

敦煌(Dun Huang)2015年在紐約創立並於法拉盛37大道136-93號成立首家店面「敦煌蘭州牛肉麵」，將正宗西北美食帶來美國至今已8年。敦煌總店現正推介新品夏季福利酬賓優惠，歡迎舊雨新知蒞臨品嚐。

敦煌是遠古絲綢之路最重要一站，而最早的蘭州牛肉麵館是成立於清朝初年的「月陽樓」，當時只給上層社會人士提供服務。在1915年回族人以「一清（湯）、二白（蘿蔔）、三綠（香菜蒜苗）、四紅（辣子）、五黃（麵條黃亮）」統一了蘭州牛肉麵的標準。蘭州牛肉麵在1999年被譽為「中華第一麵」，蘭州牛肉麵製作技藝亦於2021年被列為國家級非物質文化遺產。

敦煌蘭州牛肉麵的湯底由師傅每天大清早用新鮮牛骨、牛腱肉加上廿多種配料慢火熬製而成，味濃的牛骨清湯、半軟爛的白蘿蔔片、濃鬱紅亮的辣子油和青翠的碎香菜蒜苗提味，淋浸於現拉/現煮新鮮手工黃亮拉麵上，為食客奉上一碗真材實料、色香味俱全的匠心之作的傳統道地蘭州牛肉麵。

除鎮店蘭州牛肉麵外，還有最受食客歡迎的黃燘羊肉、手抓羊排、蘭州肉夾饃、大盤雞、燒烤羊肉串等傳統特色美食。該店在夏季之際特推出多款新品酬賓，如酸菜牛肉麵採柔中帶烈的酸香菜和實打實脂香滿溢的牛腩，拌以手打清爽Q彈拉麵，讓齒頰間倍感別番風味；夫妻肺片採上好牛肚、牛腱經精加工、鹵煮後並薄切成片，佐以秘調香油，粑糯入味鮮香麻辣；夏日佐餐小吃的西北手工涼皮，讓您體驗綿薄、筋道、滑爽之口感。以上新品均八折優惠，僅限堂吃限量供應，歡迎嚐鮮。

敦煌蘭州牛肉麵總店地址﹕136-93 37th Ave., Flushing, NY 11354，電話﹕718-359-2188，每週七天上午10時至晚上9時，網頁﹕dunhuangflushing.com。　　

敦煌蘭州牛肉麵總店推出多款夏日新品，現正酬賓中，還迎闔家嘗鮮。
敦煌蘭州牛肉麵總店推出多款夏日新品，現正酬賓中，還迎闔家嘗鮮。
敦煌蘭州牛肉麵總店推出多款夏日新品，現正酬賓中，還迎闔家嘗鮮。
敦煌蘭州牛肉麵總店推出多款夏日新品，現正酬賓中，還迎闔家嘗鮮。

美食 法拉盛 福利

上一則

法拉盛26歲華裔男子走失 警籲協尋

下一則

紐約市參與式預算投票 華埠兩項目入選

延伸閱讀

餐廳業看好業績 食客躊躇

餐廳業看好業績 食客躊躇
實用傢俱父親節酬賓大特價護背健康床墊50% Off

實用傢俱父親節酬賓大特價護背健康床墊50% Off
整隻「大王具足蟲」橫跨在碗上 這碗拉麵你敢吃嗎？

整隻「大王具足蟲」橫跨在碗上 這碗拉麵你敢吃嗎？
福興銀行成立三十周年大酬賓　定期存款年利率高達 5% APY1

福興銀行成立三十周年大酬賓　定期存款年利率高達 5% APY1
日本富士健康館紀念日大酬賓買一送一大甩賣

日本富士健康館紀念日大酬賓買一送一大甩賣

熱門新聞

紐約州府機構近日大規模調查老人中心。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

紐約嚴打白卡詐欺 大規模調查老人中心、約談長者

2023-05-31 07:36
郵政局提醒，紐約近日有不法分子假借受害人名義申請地址變更，藉此盜竊身分。(路透)

歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單

2023-05-28 07:28
男子將據稱是從金元寶上切割下的一塊小金片，要當事人前去估值。(李啟基提供)

「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙

2023-05-26 07:19
嚴志文的遺孀趙坤英(左)26日以手寫信，懷念已逝的先生，並感謝社區的幫助。(本報檔案照)

紐約遭槍殺外賣郎嚴志文遺孀撰文憶亡夫、謝社區

2023-05-27 13:01
朱勇(右)30日在律師董克文(左)的陪同下，出席審前會議，會後他表示案情簡單，只是協助老鄉討錢。(記者胡聲橋／攝影)

2華人1退休警官涉獵狐行動 5/31開審

2023-05-31 02:30
紐約4月就業水平達到疫情前的99.4%。（記者許君達/攝影）

滿血復活 紐約就業數 回到疫前水平

2023-05-29 07:57

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行