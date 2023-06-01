敦煌蘭州牛肉麵夏季酬賓 多款新品八折優惠 限量供應

敦煌蘭州牛肉麵總店推出多款夏日新品，現正酬賓中，歡迎闔家嘗鮮。

敦煌(Dun Huang)2015年在紐約創立並於法拉盛 37大道136-93號成立首家店面「敦煌蘭州牛肉麵」，將正宗西北美食 帶來美國至今已8年。敦煌總店現正推介新品夏季福利 酬賓優惠，歡迎舊雨新知蒞臨品嚐。

敦煌是遠古絲綢之路最重要一站，而最早的蘭州牛肉麵館是成立於清朝初年的「月陽樓」，當時只給上層社會人士提供服務。在1915年回族人以「一清（湯）、二白（蘿蔔）、三綠（香菜蒜苗）、四紅（辣子）、五黃（麵條黃亮）」統一了蘭州牛肉麵的標準。蘭州牛肉麵在1999年被譽為「中華第一麵」，蘭州牛肉麵製作技藝亦於2021年被列為國家級非物質文化遺產。

敦煌蘭州牛肉麵的湯底由師傅每天大清早用新鮮牛骨、牛腱肉加上廿多種配料慢火熬製而成，味濃的牛骨清湯、半軟爛的白蘿蔔片、濃鬱紅亮的辣子油和青翠的碎香菜蒜苗提味，淋浸於現拉/現煮新鮮手工黃亮拉麵上，為食客奉上一碗真材實料、色香味俱全的匠心之作的傳統道地蘭州牛肉麵。

除鎮店蘭州牛肉麵外，還有最受食客歡迎的黃燘羊肉、手抓羊排、蘭州肉夾饃、大盤雞、燒烤羊肉串等傳統特色美食。該店在夏季之際特推出多款新品酬賓，如酸菜牛肉麵採柔中帶烈的酸香菜和實打實脂香滿溢的牛腩，拌以手打清爽Q彈拉麵，讓齒頰間倍感別番風味；夫妻肺片採上好牛肚、牛腱經精加工、鹵煮後並薄切成片，佐以秘調香油，粑糯入味鮮香麻辣；夏日佐餐小吃的西北手工涼皮，讓您體驗綿薄、筋道、滑爽之口感。以上新品均八折優惠，僅限堂吃限量供應，歡迎嚐鮮。

敦煌蘭州牛肉麵總店地址﹕136-93 37th Ave., Flushing, NY 11354，電話﹕718-359-2188，每週七天上午10時至晚上9時，網頁﹕dunhuangflushing.com。