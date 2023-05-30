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國稅局提供備災提示 自然災害期間如何保護個人信息

紐約訊

美國國稅局提醒納稅人，作為完整應急準備計劃的一部分，應保護好重要的稅務和財務信息。

2023年截止至目前為止，聯邦緊急事務管理局(FEMA) 已宣布了泥石流、山體滑坡、強風暴、龍捲風等災害的發生。災難會對個人、機構和企業產生即時和持久的影響，因此全年的準備工作至關重要。國稅局提供一系列備災提示，將有助於納稅人保護個人財務和稅務信息，制定完整的備災方案。

1. 妥善保管重要文件並拷貝副本

稅表、社會安全卡、出生證明、契約等原始文件，應放在安全空間的防水容器內。國稅局鼓勵納稅人拷貝這些重要文件的副本並另行存放（例如保險箱），或讓自己信賴的住在不同地區的人進行保管。此外，掃描的文檔可以存儲在閃存驅動器上，便於攜帶。

2. 創建貴重物品和設備記錄

納稅人應記錄所有財產，尤其是高價值物品，包含當前照片或視頻的簡單列表也可能有助於支持災難發生後的保險或稅收優惠申請。

3. 重建記錄

出於稅務目的，納稅人可能需要在災後重建或更換記錄，來申領聯邦援助或保險理賠。損失估計得越準確，可能拿到的貸款和撥款就越多。

4. 雇主應查看受託保證書

有聘用薪資服務商的雇主，應查看服務商是否有可在薪資服務商違約的情況下保護雇主的受託保證書。國稅局提醒雇主謹慎選擇薪資服務商。

5. 國稅局可在災後提供稅收寬減

在FEMA發布了重大災難或緊急措施聲明後，國稅局可能會為在受災縣居住或開展業務的納稅人推遲某些報稅和繳稅截止日。國稅局受災稅收寬減頁面提供了已發放寬減的州和縣的詳細信息：https://www.irs.gov/zh-hans/newsroom/tax-relief-in-disaster-situations。

受影響地區的納稅人無需致電來申請此項寬減，國稅局會自動識別位於聲明所涵蓋的受災地區的納稅人，並採取報稅和繳稅寬減。受到災難影響的人可聯繫國稅局：866-562-5227來，就其稅務相關問題來諮詢國稅局專員。不在聲明所涵蓋的受災地區居住或開展業務但遭受到災難影響的納稅人，應致電：866-562-5227，查看他們是否有資格獲得災難稅收減免以及商討其他可選項。

國稅局 保險 報稅

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