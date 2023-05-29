陳愛蓮醫學博士分享糖尿病最新治療指南

甲狀腺糖尿病內分泌專科陳愛蓮醫學博士。

陳愛蓮醫生1996年畢業於紐約大學(NYU)內分泌學專科，擁有內分泌專科特考文憑和美國內分泌學會院士身份(FACE)，此特殊榮譽只有在臨床表現卓越，且在教育和研究、醫學 倫理、技術創新、醫學進步、社區參與等領域取得非凡成就及做出傑出貢獻的內分泌科醫生才會獲得。陳醫生同時還擁有美國內分泌頸部超聲波特等證書(ECNU)，是利用頸部超聲波對甲狀腺和甲狀旁腺疾病進行評估和診斷的特等專家。

陳愛蓮醫生專治各種甲狀腺疾病、糖尿病 、肥胖症、骨質疏鬆、多囊卵巢綜合症、甲狀旁腺、血鈣異常、腦垂體、腎上腺、更年期綜合症、雄激素缺乏、泌乳素過高等疾病。陳醫生表示，2022年全美糖尿病協會和全美內分泌協會同時發表了最新糖尿病治療指南，距離上次2015年發表的指南已經超過7年時間，很多概念和治療標準都有了全新改變及更新。

在美國，目前估計有3420萬人(10.5%)患有糖尿病，其中90-95%的人患有二型糖尿病(Type 2DM)，多見於年齡超過45歲以上的群體。目前也有越來越多的兒童、青少年、年輕人等也開始罹患二型糖尿病，至於一型糖尿病全美約有145萬名患者。

在美國，糖尿病是引起腎臟衰竭、下肢截除、成人失明的罪魁禍首，而在過去的20年裡，糖尿病的診斷增加了一倍多。一型糖尿病是由於身體不能分泌胰島素而造成的，所以一定要用胰島素治療。二型糖尿病是由於身體不能有效使用胰島素導致的，根據不同的機理，目前有各類藥物可以進行治療。

正常人的空腹血糖 不超過99mg/dl或更低，人的各種器官在這個血糖範圍內才能正常工作而不受損壞。血糖一旦過高而不降，就會對自身各種器官造成不可逆的損壞。所以現在的觀點是不單要看三個月的血糖指標(HbA1c)，還要看血糖在正常值的時間，所以需要持續監控每天的血糖，盡量將血糖控制在正常範圍內，這是治療糖尿病及防止併發症的關鍵。目前市面上最新的血糖持續監控器，可以幫助病人隨時檢查血糖，而不需要經常戳手指。

2022年新指南中糖尿病人的血壓、血脂控制指標都有了更新，飯前、飯後血糖範圍也有了新的指標。盡早會診內分泌專科醫生、制定最佳治療方案、選擇有效藥物、配合運動及食療、控制體重、防止併發症及保存胰島細胞功能等，這些都是治療糖尿病的最新準則，也是控制糖尿病惡化的最佳辦法。

甲狀腺、糖尿病、內分泌專科陳愛蓮醫學博士診所有著強大的治療團隊，如果您有相關疾病問題，歡迎致電該診所預約。中文電話：347-519-7434（上午11點至下午6點），英文電話：516-330-1313（全天）；診所地址：7 Bond Street, Suite 1A, Great Neck, NY 11021；門診時間：週一、二、四、六，中午12點至下午4點。