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寧欣綜合診所法拉盛開業21週年 健康衛士梁衛寧醫師始終如一

紐約訊
健康衛士梁衛寧醫師，於2021年榮獲拜登總統頒發的終身成就獎。
健康衛士梁衛寧醫師，於2021年榮獲拜登總統頒發的終身成就獎。

被譽為健康衛士的梁衛寧醫師，從醫以來一直熱心服務大眾，為民眾提供各類醫療服務，並受到政府有關部門的關注。2011年，梁醫師獲得第25屆艾麗絲島傑出移民獎，並當選美國國會醫生顧問委員會榮譽主席及全美最佳醫生；2021年，梁衛寧醫師再度榮獲拜登總統頒發的終身成就獎。除了提供醫療服務外，梁醫生還參與許多社會活動，例如2003年至2013年的十年間，他曾擔任美國國會眾議院的醫學顧問；醫學顧問共有100人，一個州選出2人，梁醫生是紐約州的兩人之一。

2020年初，在市議員舉辦的中國春節活動中，梁醫師意識到新冠病毒的危險，並警覺建議民眾戴口罩以預防感染。新冠病毒在紐約市蔓延後，華人也受到嚴重的影響，前往中國需要在登機前24小時做核酸及抗體雙陰檢測；寧欣診所很快開展了這類服務，方便華人移民。

在奧巴馬擔任總統並推出奧巴馬醫保之前，梁醫師身為推動美國醫療保險改革的顧問，提出了一系列建議清單，包括：1. 保險公司應提供便宜藥物，許多藥物雖然便宜卻很有效，但因為不賺錢，製藥公司不願意生產，於是就改頭換面藉以提高藥費；例如，有的降壓藥一個月只要二、三十美金，梁醫生建議應該把這些藥物保留下來。2. 建議醫療保險公司出版英文和中文的雙語小冊子，這樣即時新移民不懂英文，也能看懂保險條文。

梁醫生21年前創建了寧欣綜合診所，以「便民」為理念，希望病患可以在同一個地方看好幾種疾病，華人移民的常見病都可以在綜合診所解決，包括內科、專科、超聲波等醫療團隊，以及內外婦兒、全身體檢、各種預防針、靜脈滴注、手術外傷等醫療服務。寧欣綜合診所還提供相關的診療服務，包括高血壓、糖尿病、膽固醇、哮喘、花粉症、心臟病、頭暈、骨質疏鬆、關節炎、腸胃肝病、性病、皮膚病、婦科檢驗、婦科病、更年期綜合症、包皮手術、外傷縫合、司機和學生體檢、各種預防針等。

寧欣綜合診所地址：132-34 41 Ave., 1F, Flushing；診所營業時間：週一至六，上午9點至下午6點；電話：718-886-1150。

醫療保險 移民 華人

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