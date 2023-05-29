史帝文律師樓張向榮律師精辦意外案件 論建築物責任的重要性

史帝文律師樓持有紐約及新澤西州執照，執業律師張向榮(Marcus Cheung)提供華裔最佳的意外傷害法律服務，為客戶爭取最高法律權益和賠償。

史帝文律師樓擁有30多年的專業經驗，在2015-2022年期間被評選為北美頂尖律師事務所。該律所的律師團隊專業可靠，為客戶爭取最高法律權益和合理的賠償，其中張向榮律師(Marcus Cheung)是最受華裔客戶喜歡的專業頂尖執業律師。史帝文律師樓的專業團隊精通多國語言，包括英語、普通話、粵語、臺語、臺山話、韓語等，提供免費諮詢服務，不成功不收費，勝訴機率及賠償金額高。

針對日前增多的建築物責任事故，張律師表示：處理建築物責任案件很重要的一點，在於律師對案件整體的宏觀評估。這其中包括案件發生的時間、人物、地點、事件和事件發生的起因等，案件細節描述得越詳細、越全面，案件信息越完整、越清晰，就越有利於律師做出評估及對策。如果在建築物內不幸滑倒、絆倒或出現其他類型的受傷情況，應盡可能收集一切導致受傷的事物證據；比如用照片紀錄人行道或其他路面上的損毀情況、呼叫救護車保留醫療紀錄、當場致電律師（如身體狀況允許）等。屆時，律師很可能會從以下提問中瞭解案件細節，包括：案件發生的時候，您本來打算去何處？從哪裡來？案件發生的原因？當時您穿什麼鞋？天氣如何？現場有沒有其他人？如有，是否願意做你的案件證人？之前有沒有來過案發現場？如有，有沒有發現可能存在安全隱患的損壞處？隱患出現了多久？有沒有案發現場的照片？照片是業主、員工、警察 第三方提供的嗎？提供照片的第三方在案件中充當什麼角色？造成意外的建築物損毀處，以前有沒有收到相關投訴？

任何意外事故案件，張律師都會徹底詳細地瞭解整個案件的來龍去脈，幫助委託人確定案件是否有價值以及如何進行。該律師樓的意外傷害訴訟是不成功不收費，所以不需由受害者自己支付任何費用。張律師為受害者提供強而有力的法律支援，以幫助受害者獲得公平的裁決及合理的賠償為其終生職責。張律師認為，藉由辦理案件，除了幫助受害人獲得應有的賠償並帶來生活保障外，也是對法律尊嚴的捍衛，是對公平正義的弘揚。作為美國亞裔律師協會及紐約州出庭辯護律師協會的成員，張向榮律師持續為社區民眾服務。張律師辦公室位於曼哈頓 中城及法拉盛 ，精辦個人意外傷亡案件，無論有無身份、有無報稅都受理委託，歡迎預約面談或到訪面談。曼哈頓辦事處地址：曼哈頓1261百老匯507室，預約電話：212-481-5275，布碌崙及法拉盛辦事處請提前致電預約：718-423-0448。