資生堂5/30夏季產品美容說明會 貴婦頂級「時光琉璃禦藏系列」

凡於5/30參加「時光琉璃禦藏系列」產品說明會，當天消費超過$150即可獲贈價值$160的「時光琉璃抗老系列」贈品。

法拉盛 資生堂Shiseido特約門市、法拉盛唯一法國貴婦品牌Sisley特約商店——露·美妝精品，訂於5/30週二上午10時至下午1時，舉辦「時光琉璃禦藏系列」產品說明會和夏季護膚講座。當天的消費者都可以得到贈品一份，消費超過$150還可獲贈價值$160的「時光琉璃抗老系列」贈品，數量有限、先到先得！

「時光琉璃禦藏系列」是資生堂最頂級的系列，其獨享成分是呱啶丙酸，可以幫助皮膚抵禦衰老。另外，時光琉璃之所以是資生堂的最高端，是因為在成分上添加了日本 傳奇草本植物延命草，不僅能促進皮膚細胞再生，還能抑制老化因數，強化皮膚的防禦力。

肉眼可見能夠撫平皺紋、提拉緊緻的「時光琉璃禦藏系列」，從最初的「時光琉璃系列」到17年升級後的「時光琉璃禦藏系列」，添加了日本傳奇草本植物延命草，其獨特的修復能力給肌膚細胞帶來再生力量，可以讓皮膚充滿活力並抑制老化因數。「時光琉璃禦藏系列」的成分還包括靜岡的櫻花樹葉、京都的頂級宇治綠茶、北海道的白芷根，這些成分可以將抗老效果擴大化。全系列在香味設計上，結合玫瑰、櫻花、梅花三種雅致花卉香氣，透過感官達到愉悅的護膚效果，既高級又治癒。

5月30日的說明會上，除了介紹資生堂150多年的皮膚科學研究智慧結晶外，露美容精品負責人Susan還將應用法國貴婦產品Sisey草本植物精華粹取油的護膚哲學原理，與民眾分享夏季如何養護皮膚及相關保養手法等，是集奢華、有效、簡單為一體的美膚抗老教學。說明會中除有豐厚的禮物贈送外，貴賓還可享受下午茶點，歡迎民眾結伴參加。

露·美妝精品專業美容師為顧客提供免費諮詢服務，地址：36-44 Union St, Flushing, NY 11354，電話：646-752-4123。