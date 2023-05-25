人們越來越崇尚健康自然，相對西藥具有的副作用和長期服用造成之抗藥性，人們越來越傾向回歸自然之天然藥物及療法；目前全世界有超過130個國家使用中藥，同時中藥來源廣，成分複雜，活性成分種類繁多，是製備藥物的重要途徑。中藥與天然藥物活性成分的研究與新藥發現，是創新藥物研究的重要突破口。今天我們有幸採訪到了生物醫藥創新方面的專家---山東維赫生物科技有限公司董事長王興琦先生。

王興琦先生作為生物醫藥研發方面的專家，充分利用中草藥的特性進行醫藥的研發，如利用薄荷的屬性，研發了複方薄荷精油，具有收縮微血管，舒緩發癢、發炎和灼傷，柔軟皮膚的強大功效；研發的複方薄荷乳膏具有殺菌、抗炎的作用，有效避免了抗生素的使用，同時達到抑菌殺菌且治療皮膚病的效果，可以長期使用，無毒副作用，同時，該產品還具備濕潤美容、強心活血等作用等。王興琦先生取得了多項專利和軟體著作權，並且全部實現轉化，不僅為公司實現了巨大的經濟效益和社會效益，如，其研發的專利清涼油及其製備方法，該專利應用轉化後產品清涼油具有良好的活血消腫、止痛止癢、殺菌消毒，提神益智的作用，且最終的清涼油產品無刺激性強烈異味，適用性強，改系統能夠保證光電接近開關的乾淨整潔，有效降低了產品受污染風險，具有極大的經濟價值和市場應用前景，為公司盈利約90億人民幣。

就醫藥創新方面，王興琦先生也促進了中草藥研發的極大發展；同時他被多家公司聘請為專家，如，山東樂智醫療科技有限公司、山東雨燕生物科技有限公司，負責相關技術的研發和難題的攻克，不僅幫助企業實現了技術創新和成果轉化，如，王興琦先生利用乳化品製備、改性，配方製備等專業技術，幫助山東雨燕生物科技有限公司完成了產品的更新反覆運算，大大縮短了公司技術研發進程，並申請了專利：一種複方煙酸薄荷酯植物多糖乳膏及其製備方法（專利號：202111492588.3），利用多糖，中草藥成分改善了乳膏產品特性功效優異，搶佔空白市場，為公司帶來了近3千萬的經濟效益，同時也為中草藥研發在多個領域實現了突破，如化妝品領域、醫用外敷等。

隨著科技的不斷發展，人們的養生和對健康的訴求越來越趨向保養、預防和無副作用的治療等方面，因此，中草藥的創新研究越來越重要，具有非常大的潛力和發展前景。除在腫瘤 、心腦血管、免疫以及內分泌等諸多疾病方面擴展應用外，中草藥產品在化妝品、日化用品等方面實現了全面的普及應用。王興琦先生建立了與山東菲妮科思生物技術有限公司的合作，並為其提供技術支援，他利用植物成分萃取技術主導研發的日化用品，如草本牙膏、沐浴露等，這些中草藥產品與市場其他產品相比性能優勢什麼不僅具有非常明顯的效果，而且成本降低了近50%，迅速佔領市場，為公司帶來了巨大的經濟效益，同時還具備深遠的品牌影響力，同時也助力山東維赫生物科技有限公司在行業內奠定了領軍地位。

生物製藥技術是國際醫學 界重要的高新技術，具有很大的發展前景，尤其是中草藥方面的研製，同時醫藥醫療創新成果快速轉化也是未來發展的亟需，也是國家重點發展戰略，因此，不僅醫藥創新領域人才方面的培養非常重要，而且醫藥創新成果的就地轉化也是重中之重。王興琦先生作為醫藥創新方面的專家，不僅擁有多項專利，並實現了快速轉化，而且他積極搭建與高等學校的合作，積極為培養人才提供了重要的平臺，毫不誇張的說，王興琦先生是當之無愧的行業領軍人物，為國內醫藥創新的發展提供了重要的引領示範作用。