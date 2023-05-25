「茶和天下，共用茶日」主題系列活動圓滿成功

中國代表團於聯合國舉辦「國際茶日」系列活動，協辦方美國社區發展聯合會UCODA代表交出了漂亮的成績單。

本次「茶和天下，共用茶日」主題活動舉辦得非常成功，得到了各界人士的好評，活動的協辦單位——美國社區發展聯合會UCODA也備受各界關注。

美國社區發展聯合會UCODA成立於2015年，其志願者團隊由成功的商業企業家、熱心的社會活動家以及充滿愛心的教育 專家組成。該會的宗旨是努力成為結合政府與社區的紐帶，培養家庭互助力量，眾籌社區服務平臺及謀求各族裔和諧共榮，在平權、教育、文化、健康、體育和保護少數族裔、弱勢群體、兒童及女性的利益等領域求發展，為建設更安全、清潔、公平、繁榮的社區環境貢獻力量。

UCODA自成立以來就積極為移民發聲，參與並支持主導了「反S386法案」，第一時間發起動員令，通過微信 推廣指引僑民採取有效行動，引起了近3萬人的關注度。UCODA致力於教育科技化發展，通過不懈努力，協辦了YCIC的X-MAX北美首屆人工智慧機器人大賽。UCODA也為體育事業奉獻微薄力量，協辦了「足球 06體育會」的2019年Machine杯紐約地區青少年足球錦標賽。UCODA維護華人社會地位，於2019年組織抗議Huntington高中辱華舞臺劇Modern Mili。同年歲末，UCODA與中美文化交流協會共同舉辦了「2019傑出社區生活發展貢獻頒獎」跨年晚宴，奠定了UCODA在社區服務組織管理系統中的核心地位。

UCODA迄今已經成立社區健康中心，專項成立了創傷後應激障礙(PTSD)專案，同時也開辦了長期集訓的青少年足球及游泳訓練營，以及覆蓋美國、加拿大及中國部分地區的網上青少年公益時政論壇，每週組織孩子們在網上探討時事、科技、軍事、環保、歷史、人類安全等各類話題，開拓眼界、增廣見聞、建立世界觀大格局。UCODA的努力，今天已經在教育、體育、社區生活管理及公平社會維權方面多有收穫，今後將更加努力，爭取對社會、社區做出更大貢獻！