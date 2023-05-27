「歌從東方來第二季」 7/15將於林肯中心閃亮登場

「一聲布穀啼，春風傳喜訊。」應廣大歌迷徇求及經過組委會的討論，「歌從東方來第二季」決定於7月15日（星期六）在林肯中心考夫曼劇場 隆重舉行。

2017年「歌從東方來第一季」的演出獲得了極大成功，受到紐約廣大觀眾的一致好評。歌從東方來這一藝術品牌的目的是弘揚中國文化，促進中美文化交流。「歌從東方來第二季」以中華詩詞為主題，用藝術歌曲、詩朗誦等形式呈現，屆時將邀請中、美、韓等國家的專業藝術家一同登臺獻藝，相信這場演出會給紐約地區的廣大觀眾帶來一場豐富的藝術盛宴。

今年「歌從東方來第二季」的籌備工作，得到紐約社區許多組織和僑胞民眾的大力支持，更多的組織和個人熱心地參與組織和籌備工作，使得這次活動的組委會陣容非常強大。

本次活動由《紐約環球華藝》負責人、紐約詩畫琴棋會董事尹熙鵬博士擔任總策劃；女高音歌唱家吳郁任藝術總監；行政總監是關淑媚，她是《紐約詩畫琴棋會》公關部主任、廣西同鄉會副會長。藝術顧問包括：男中音歌唱家尚斌、作曲家于傑、鋼琴家李琳、女高音歌唱家和豫劇藝術家周秋雨；愛德華‧古奇（光頭）律師任法律顧問。

「歌從東方來第二季」由《紐約詩畫琴棋會》、《中美聲樂藝術家聯盟》、《紹興同鄉會》、《環球華藝》聯合主辦，協辦機構包括：福建同鄉會、紐約中華古詩詠唱會、端中基金會、華美藝術團、美好老人中心 、第一保健、Battery Park Realty、紐約人壽、上海聯誼會、上海總商會、紐約愛德華‧古奇（光頭）律師事務所、法拉盛 詩歌節、盛世集團。

組委會成員包括：紐約詩畫琴棋會董事長岑灼槐、紐約詩畫琴棋會會長梅振材、紐約詩畫琴棋會總監梁仲禮、端中基金會主席、美國紹興同鄉會創會會長陳蓮青、美國紹興同鄉會會長賞潔民、Battery park realty總裁Margaret劉、華美藝術團團長張慧珠、第一保健經理William王、上海聯誼會主席吳凱、福建同鄉會會長陳恒、紐約中華古詩詞詠唱會會長儲衛容、美國養生學會秘書長張世功、法拉盛圖書館副館長邱辛瞱、法拉盛詩歌節主席、著名主持人/盛世集團總裁李昌林。此外，聯成歌舞團團長李偉雄擔任義工領隊；廣告宣傳製作余惠良，媒體宣傳尉伯衡。

「歌從東方來第二季」誠邀各大機構團體或個人參與協辦，並歡迎在活動中贊助廣告宣傳業務，詳情請致電洽詢，聯繫電話：917-365-3755、917-573-5853。