Lanjin（Anna）Chen晉升成為MassMutual紐約地區業務總經理
MassMutual NYC（MMNYC）近日榮幸地晉升Lanjin（Anna）Chen為業務總經理，她也是第一位從該公司新興領導者計劃培訓中晉升的業務總經理。MassMutual的新興領導者計劃，旨在將具有領導潛能和抱負的成功理財代表，培育為地方一級的領導人才。作為業務總經理，陳女士將主要負責在法拉盛及其他紐約地區招聘及培養金融專業人士，她所帶領的團隊將在MMNYC的三大華人地區開展業務。
自2017年以來，陳女士一直是MMNYC的專業理財代表，在此期間，她的業務和領導能力得到了行業和公司的一致認可。陳女士是土生土長、勤勤懇懇的福建人，與家人住在曼哈頓，在加入公司之前就是一位成功的企業主，在曼哈頓經營一家精品店。
Charter Oak Financial Managing Partners的Brendan Naughton和Brad Somma表示：「Anna的熱忱、領導能力、識別和激勵人才的能力，使她成為我們新興領導者計劃的自然人選。她晉升為業務總經理是當之無愧的，我們期待她未來的卓越成功。」
MassMutual NYC是Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual)的一個分支機構，幫助大家向更穩健的財務未來邁進一步。MassMutual是一家互惠型壽險和金融服務公司，自1851年以來一直幫助人們保障所愛之人的未來及幫助實現夢想。MassMutual NYC在曼哈頓、布碌崙和法拉盛都有大型辦事處，服務三州地區的客戶。如果您想瞭解更多關於MassMutual NYC或Lanjin（Anna）Chen的信息，請瀏覽：https://nyc.massmutual.com。
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