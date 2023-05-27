Lanjin（Anna）Chen晉升成為MassMutual紐約地區業務總經理

Lanjin（Anna）Chen是MassMutual NYC第一位從新興領導者計劃培訓中晉升的業務總經理。

MassMutual NYC（MMNYC）近日榮幸地晉升Lanjin（Anna）Chen為業務總經理，她也是第一位從該公司新興領導者計劃培訓中晉升的業務總經理。MassMutual的新興領導者計劃，旨在將具有領導潛能和抱負的成功理財代表，培育為地方一級的領導人才。作為業務總經理，陳女士將主要負責在法拉盛 及其他紐約地區招聘及培養金融專業人士，她所帶領的團隊將在MMNYC的三大華人地區開展業務。

自2017年以來，陳女士一直是MMNYC的專業理財代表，在此期間，她的業務和領導能力得到了行業和公司的一致認可。陳女士是土生土長、勤勤懇懇的福建人，與家人住在曼哈頓 ，在加入公司之前就是一位成功的企業主，在曼哈頓經營一家精品店。

Charter Oak Financial Managing Partners的Brendan Naughton和Brad Somma表示：「Anna的熱忱、領導能力、識別和激勵人才的能力，使她成為我們新興領導者計劃的自然人選。她晉升為業務總經理是當之無愧的，我們期待她未來的卓越成功。」

MassMutual NYC是Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual)的一個分支機構，幫助大家向更穩健的財務未來邁進一步。MassMutual是一家互惠型壽險 和金融服務公司，自1851年以來一直幫助人們保障所愛之人的未來及幫助實現夢想。MassMutual NYC在曼哈頓、布碌崙和法拉盛都有大型辦事處，服務三州地區的客戶。如果您想瞭解更多關於MassMutual NYC或Lanjin（Anna）Chen的信息，請瀏覽：https://nyc.massmutual.com。