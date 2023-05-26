華埠健康診所基金會 舉辦2023年度晚宴

華埠健康診所基金會(CHCF)日前舉辦2023年度晚宴，該年度慶典是該基金會的主要籌款活動。

華埠 健康診所基金會(CHCF)日前舉辦2023年度晚宴，該年度慶典是該基金會的主要籌款活動。

華埠健康診所基金會董事局主席鄺理中(Raymond Fong)表示：「基金會很榮幸為社區醫療保健服務機構提供資金和支持，尤其是王嘉廉社區醫療中心，每年為超過55,000名就診者提供醫療服務。感謝所有支持者的慷概捐助，讓有就醫需要的人都能獲得如此優質的醫療服務，無論他們的移民 狀況如何、是否有能力支付醫療費用、說何種語言。」

今年基金會表彰著名的愛滋病研究專家、醫生及病毒學家何大一博士(Dr. David Ho)。何博士是哥倫比亞大學亞倫·戴蒙德愛滋病研究中心(Aaron Diamond Aids Research Center)的主要負責人，由他開創的高效抗病毒療法，成功將愛滋病由致死性疾病轉變為可防治的慢性疾病，挽救了數百萬人的生命。為表彰這一開創性的成就，他於1996年被《時代》雜誌評為年度風雲人物，成為第一位獲此殊榮的醫生。作為移民，何博士和基金會淵源深厚，他堅信基金會的使命是改善服務不足的亞裔及其他弱勢群體獲得優質醫療服務的機會。

此外，紐約市 衛生局長瓦桑博士(Dr. Ashwin Vasan)會上發表特別講話。瓦森博士是一名初級保健醫生、流行病學家和公共衛生專家，擁有近20年的工作經驗，致力於改善紐約市、全美和全球邊緣化人群的身心健康、社會福利和公共政策。被任命為紐約市衛生局長前，瓦森博士曾任紐約市衛生局醫療保健公平部門的創始執行主任。該部門側重於提供臨床和社會服務，幫助司法系統相關人員和其他弱勢群體。