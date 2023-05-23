摩根大通是如何消除心理健康障礙的

Lilly Wyttenbach

疫情 對很多人的心理健康 造成了影響，這已經不是什麼秘密了。根據世界衛生組織的數據，自 2020 年以來，抑鬱和焦慮等心理健康狀況的患病率增長了 25% 以上。為了紀念心理健康意識月，摩根大通 全球健康主管 Lilly Wyttenbach 分享雇主們應該如何加緊心裡保健領域的這些新挑戰。

為什麼心理健康很重要？

心理健康是整體幸福感的重要組成部分。我們必須像對待身體健康一樣積極主動地關心它。有一種誤解認為心理健康只是那些患有疾病或正在經歷危機的人關心的問題。但即使是日常壓力也會導致倦怠。如果您忽視自己的情緒健康，它也會對您的身體健康產生長期的不良影響。

關於心理健康，這幾年的疫情教會了你什麼？

在疫情期間，我看到很多人把別人放在第一位：父母、看護人和急救人員—尤其是在大通銀行，我們有許多前線員工每天繼續為客戶服務。他們太注重照顧別人，以至於開始忽視自己的心理健康。每個人都會經歷不同的壓力和倦怠，而且最難識別自己身上的這些跡象。即使這樣，學會識別和管理自己的壓力尤為重要。如果能做好這點，您將能夠更好地為他人提供關懷和支援，您的人際關係也會因此而更加牢固。

雇主在支持員工的心理健康方面可以發揮什麼作用？

首先是提供專業的心理健康支援。最重要的是，雇主需要培養一種文化，讓人們不怕談論心理健康，並鼓勵他們尋求幫助。這意味著減少恥辱感，消除對精神疾病的偏見，並就可用資源對員工進行教育 ，以便他們能夠指導那些需要專業幫助的人。當員工感受到同事和公司的支援時，他們可以全身心地投入工作，為自己的角色做出更大的貢獻。當員工蓬勃發展並有歸屬感時，團隊會更強大。

摩根大通為員工提供什麼樣的心理健康支援？自疫情以來有何變化？

我們採取整體方法來支持員工－包括身體健康、心理健康和財務健康。在過去的幾年裡，我們從員工那裡聽說，負擔能力和獲取途徑仍然具有挑戰性，尤其是在疫情之後。我們在美國的所有醫療計劃中都取消了與網絡內心理健康專家就診的免賠額的要求。我們還剛剛與 Spring Health 建立了新的合作夥伴關係，為美國員工提供個性化的心理健康計劃、免費輔導課程以建立心理健康的強大，以及可以在幾天內約到心理輔導理療師－目標是確保員工始終能夠在正確的時間內運用正確的資源。

雖然這個項目是新的，但我們一直致力於通過研討會和教育課程促進工作場所圍繞心理健康的對話－這些努力是全年性的，而不僅僅是特定的月份或某些活動。我們發起了一項名為“This is Me”的全球活動，為員工創造一個安全的空間來分享他們的個人心理健康之旅。此外，我們在全球的所有員工都可以通過我們的員工援助計劃與輔導員或治療師會面，包括在我們較大辦公地點的現場輔導員。員工也可以使用 meQuilibrium 應用程式，該應用程式提供了更好地管理壓力的工具和建立抵抗力的策略。

打破對心理健康偏見的障礙有哪些？

作為一家全球性公司，我們的員工遍佈世界各地。對心理健康的偏見在某些地區比其他地區更為普遍，而且表現形式各不相同。有些中國人不願意談到自己的心理問題。對於亞裔 員工來說，誠實或做真實的自己可能會有所不同，我們必須隨時保持警惕。所以來自各行各業的人都應該通過樂於傾聽和樂於分享來樹立榜樣。這只需要一個願意開始對話的人。