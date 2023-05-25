美國亞裔律師協會成立大會　艾利德法律公司推介會隆重召開

日前美國亞裔律師協會(Asian American Attorneys Association-“AAAA”)成立大會和艾利德法律公司(iLead Line, Inc.)推介會參加者的合照。

日前，美國亞裔 律師協會(Asian American Attorneys Association-“AAAA”)成立大會和艾利德法律公司(iLead Line, Inc.)推介會在紐約長島 隆重召開。雖然大雨阻礙了一些人員參會，能容納200多人的會議大廳仍然座無虛席；整個活動在來自法律、商業和社會其他各界精英的熱烈掌聲中成功舉行。

本次大會主要包含兩個部分：1. AAAA的成立及其使命宣言；2. iLead的商業推介會。AAAA主席Yanfei Ran律師、副主席Michael Tang律師和秘書長Xin Miao律師做了主題發言。

在iLead的商業推介部分，擁有法律、商業、金融、管理背景經驗的iLead公司CEO——Colin Miao先生做了精彩的商業計畫展示和分析，提出法律公司(iLead Line, Inc.)、律師事務所(iLead Law LLP)和法律科技公司(iLead AI, Inc.)有機結合的全新商業模式。iLead還提出了獨特的「法律產品」概念，法律產品專家Shuo Yang先生進行了法律產品化介紹。

iLead公司的龐大發起人團隊具備法律、商業、管理、金融、財稅、地產等多方面專業背景。管理團隊登臺後，iLead公司管理層出場，通過問答方式將整個大會推向了高潮。iLead公司的四位高管以理性務實、激情開拓、責任擔當、幽默風趣的風貌，回答了全場的提問，並贏得了觀眾經久、會心的掌聲。會後，多位參會人員都發出了同樣的回應：這是華裔整合資源、振聾發聵的一個強有力舉措，代表了此類大會的最高規格，是法律服務平臺化、商業化、公司化、科技化的創舉，是華人 法律界令人矚目的盛事！