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「國醫堂」淺議中醫治療花粉過敏症

紐約訊
法拉盛國醫堂由范樹國、許英中醫學教授主理。
法拉盛國醫堂由范樹國、許英中醫學教授主理。

「國醫堂」范樹國、許英中醫學教授，畢業於成都中醫藥大學。許英畢業於中國衛生部針灸研究生班，是中國衛生部外派出國的中醫針灸高級專家代表，曾多次受中國衛生部委託參加「世界中醫針灸經驗交流大會」。范樹國被美國政府授予「中醫針灸傑出人才」殊榮。兩位醫生在美創辦「國醫堂」，其中范樹國從事中醫工作五十餘年，許英從事中醫臨床、教學、科研工作四十餘年，兩位醫生皆爲著名老中醫、中醫主任醫師、中醫學教授。

疫情過後的今年，很多人感覺花粉過敏症比三年前更嚴重，甚至「一遇花粉就噴嚏不斷、鼻塞、頭暈難忍，難受到懷疑人生，整個過敏季節都想躲在密閉容器裡」。雖然已經五月中旬，花粉過敏仍然非常嚴重。爲解決大衆花粉過敏之苦，「國醫堂」特別普及花粉過敏症的一些防治基礎知識。

當人體在外界接觸到令機體內部産生「過敏反應」的物質（花粉）時，人體的免疫繫統會産生「抗體」這個種物質。隨著這種抗體物質刺激皮膚、鼻竇、氣管、消化系統，從而導致身體發炎，這樣的過程就叫過敏。

中醫學認爲，當人體衛氣不足、不能抵禦時令風熱或者風寒入侵肌膚時，邪氣就會從皮膚入侵體表形成病變。皮膚與肺爲表裡關係，肺與鼻、氣管、支氣管相聯，鼻與眼、耳、口等面部五官直接相通，故而過敏症可以在以上組織器官出現病變反應（症狀）。

對於過敏症，中醫治療一般從以下幾點展開：

1. 常規治療（治標）

風熱感冒型：過敏輕症或者普通型不含併發症，多從疏風清熱、解表袪風爲其大法，分輕症、重症、風熱多汗、表寒裡熱等不同。針灸治療花粉過敏療效高、便㨗、快速，火罐治療亦佳。

2. 調體治療（治本）

西醫學認爲人體基因無法改變，但是某段基因是否表達、怎樣表達，可以受很多後天因素的影響，所以體質是可調理的。范教授表示，臨床上很多患者經過中醫藥調理後，過敏原的數量會減少，過敏反應強度也會減弱，這充分説明過敏體質可以通過中醫藥調理干預而改變。

中醫的理論之一是「天人相應」，強調以人的不同體質，如陰虛、陽虛、氣虛、血虛、陰陽兩虛、氣血雙虛、陰陽氣血皆虛等不同類型爲中心，去分析、治療各種疾病，當然也包括治療花粉過敏症。調理體質抗過敏屬於中醫原創思維，能夠為解決世界醫學更多難題做出更多貢獻。

紐約法拉盛「國醫堂」高級中醫治療診所善於發揮傳統中醫藥優勢去治療疑難雜症、頑病痼疾，提供熱情而專業的諮詢和治療服務，歡迎民眾親臨診所或致電預約。地址：39-07 Prince Street, Suite 4E, Flushing, NY 11354（紐約法拉盛王子街39-07王子大廈4E），電話：929-607-3738。

法拉盛「國醫堂」有逾四十年中藥、針灸治療經驗。
法拉盛「國醫堂」有逾四十年中藥、針灸治療經驗。

過敏 醫學 法拉盛

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