在世界無煙日 通過ASQ「華語戒煙專線」和煙草說再見

使用戒煙的輔助工具可以減少戒斷症狀，使戒煙容易些。

隨著5月31日世界無煙日的到來，ASQ「華語戒煙專線」溫馨提醒吸煙者拒絕煙草，從戒煙開始，邁出健康生活的第一步。

使用煙草每年導致全球數百萬人死亡，其中也包括華人 社區的許多人。儘管如此，許多煙草使用者仍因煙草製品的成癮性而難以戒煙。

好消息是，使用戒煙的輔助工具可以減少戒斷症狀，使戒煙容易些。以下是美國食品及藥品監督管理局（FDA）批准的一些尼古丁替代療法（NRT）產品供參考：

雖然尼古丁替代療法有所幫助，但並不是能夠保證煙民一定會戒煙的「萬靈藥」。若想真正戒煙，就需要配合免費的電話輔導，提升戒煙動機並找對方法，使用策略對抗誘因，結合尼古丁的替代療法效果就會更好。ASQ「華語戒煙專線」有經過培訓的專業戒煙顧問，她們瞭解華人社區所面臨的獨特挑戰，通過致電：1-800-838-8917，講粵語或國語的吸煙者可以獲得免費的戒煙輔導及資料；此外，符合條件的來電者將會獲得兩周免費的尼古丁貼片。

加州大學 聖地亞哥分校家庭醫學和公共衛生學教授朱書宏博士表示：「隨著世界無煙日的臨近，我們想提醒所有吸煙者，戒煙從未太晚。致電或發送短信到ASQ『華語戒煙專線』就是邁出戒煙的第一步，您可以獲得戒煙所需要的支援和說明，並改善您的健康狀況。」

以下是聯絡ASQ「華語戒煙專線」的方式：

1. 發短信

發短信【戒煙】到66819，在戒煙最重要的頭幾個星期，每天能接收到ASQ「華語戒煙專線」發給您的短信。這些短信為您量身定制，以便在戒煙過程中的關鍵時刻向您提供幫助，包括戒煙和保持戒煙的實用技巧等。您也可以發短信提問，戒煙顧問將相應地給您回復。

2. 線上註冊

您也可以線上註冊：www.asq-chinese.org，註冊後將會收到我們通過電子郵件發送給您的閱讀資料。完成ASQ的線上註冊後，戒煙顧問將與您聯繫，以查看您是否有資格獲得兩周免費的尼古丁貼片。

3. 電話

ASQ「華語戒煙專線」不僅僅針對煙草使用者，也歡迎煙草使用者的家人或朋友致電與ASQ聯繫：1-800-838-8917，以獲取專業戒煙顧問關於如何幫助他人戒煙的技巧。如果您在營業時間內打電話，您可以和說粵語或普通話的戒煙顧問交談。

ASQ「華語戒煙專線」致力於為那些想戒煙的人提供支持和資源，值此世界無煙日，希望所有人都能一起共同努力向煙草說不，促就一個更健康的未來。

ASQ「華語戒煙專線」由美國疾病控制及預防中心資助，自2012年開始，已經為超過20,000名美國亞裔社區的居民用粵語、普通話、韓語和越南 語提供了免費的、以實證為基礎的戒煙服務。符合資格的戒煙者將會獲得兩周免費的戒煙貼片，研究已經證明ASQ的服務可以倍增吸煙者戒煙的成功率。

ASQ的服務時間是星期一到星期五，美國西岸時間早上7點至晚上9點（美東時間早上10點至淩晨12點）。瞭解更多關於ASQ的信息，請瀏覽：www.asiansmokersquitline.org/。