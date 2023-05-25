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美加補習學校暑期班招生　6/19前報名享65折優惠

紐約訊

信譽卓越的美加補習學校暑期班現正熱烈招生中，凡於6/19前報名即享65折(35% Off)，親朋好友聯合報名或舊生另有優惠。

暑期班是最好的學習時刻，大紐約地區最具規模、輔導制度完善的美加補習學校2023暑期班教室，上課日期為06/28-08/09，共30個上課日，有上午班（上午9點至12點）和下午班(中午12:30至下午3:30）可選擇。

暑期班的教學內容包括2023新SAT I特攻班、2023最新SHSAT進攻班（特殊高中入學考試）、資優英文數學進攻班等秋季學校準備課程；適合年級：今年九月秋季班的4、5、6、7年級學生。最新教學思維籌劃的「SAT I特攻班」，涵蓋創意閱讀思考、英文分析、文法、數學應用技巧；在模擬測試上提供的英文考試，尤其注重檢測學生的語法技巧、段落修改和語言表達能力，以此來補強學生的應試能力和信心。

2023年最新SHSAT特殊高中講解專攻班於周日模擬考試，週六講解；上課日期為9/10-10/21，共6次考試、6次講解，電腦分析、名師講評，該課主攻名校（資優英文數學進攻班，針對英文、數學、創意寫作，發揮學生最大潛能，適合4、5、6、7年級學生）。SAT、英文文法應用，適合11、12年級。代數、幾何、三角、解析幾何，適合8、9、10、11、12年級。

美加補習學校重視師資及教學考核，掌握最新教學動態並補充教材，配合最新考試趨勢，20多年來培養了無數長春藤名牌大學的子弟。美加補習學校地址：133-50 41st Avenue, Flushing, NY 11355；報名電話：718-961-8886、718-359-3952（週三、五、六上午9時至下午3時），詳情請上網查詢註冊：www.mega-academy.com。

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