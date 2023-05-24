新中美超市「回饋酬賓滿額送好禮」全新明亮內場裝潢 獨立免費停車場

法拉盛新中美超市原址擴大營業，本週五至下週一(5/26-5/29)備有酬賓活動。

法拉盛 近495號公路的「新中美超市」，日前進行了全新內場裝潢一萬伍仟呎，並在原地擴大營業，讓您能夠輕鬆選購各式各樣的商品。為回饋僑胞多年來的支持與愛護，新中美仍以實質的行動推出了「擴大營業回饋酬賓」活動，凡於本週五、六、日、一(5/26-5/29)購買滿$30或以上，送李錦記新奧爾良風味燒烤醬或麻辣香鍋醬或淘大擔擔麵醬（可任選一種）；滿$50或以上，送李錦記鮮味生抽(59 floz)；滿$100，送萬歲牌玉米油(96 floz)；滿$200，送三象牌香米(25LB)；滿$300，送三象牌香米再加一瓶萬歲牌玉米油，多買多送、送完即止（特價品除外）。歡迎僑胞把握機會，前往感受全新的新中美超市。

新中美超市銷售各種亞洲食品、生鮮蔬果、海鮮、肉類以及各式各樣的零食，親切和善的員工每天為數千名顧客提供優質的服務和商品，讓您一站式購足。該超市的特色是價格實惠、品種豐富、品質保證，提供餐館批發送貨服務和會員優惠活動，是皇后區 深受歡迎的華人超市 之一。無論您是想買到家鄉的特產，還是想嘗試不同的亞洲美食，法拉盛新中美超市都能滿足您的需求。

新中美超市不僅商品豐富，還提供可以容納近四十輛車的大型免費停車場，深受僑胞喜愛。在找車位困難、停車法規紊亂、處處都有機會吃到罰單的法拉盛，新中美超市好停車又可齊全購物，讓您不用擔心到法拉盛市中心找不到停車位或被開罰單。

新中美超市魚肉蔬果每天都新鮮上架，保證您買得放心、吃得開心，快來新中美超市享受購物的樂趣吧！請把握本週五至下週一(5/26-5/29)新中美超市的「擴大營業酬賓回饋」機會，前往新中美超市，地址：59-11 Main St., Flushing NY 11355，電話：718-661-1183。