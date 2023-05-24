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Solmet創新科技改變世界的起點 PES淨零綠能技術解決全球能源危機

紐約訊
PES可提供電動車驅動能源，降低電池容量設計的同時減輕車身重量與成本，提高行駛效能。
PES可提供電動車驅動能源，降低電池容量設計的同時減輕車身重量與成本，提高行駛效能。

根據2022聯合科學報告(United in Science 2022)，過去50年中自然災害增加了5倍，平均每日造成2億美元的損失。國際組織統計，在過去5年內，因極端氣候造成的死亡人數與次生災害遠超俄烏戰爭，減碳失敗將使2023進入聖嬰年，今年將會是最熱的一年，即將面對嚴重乾旱、洪水泛濫、糧食危機、地震火山肆虐和極端天氣的轟炸。各國面對極端氣候升溫趨勢，如何建立韌性、可執行性、可負擔性的資源與能源系統，將決定綠色轉型的速度。

由Solmet科技集團研發出的超級光子能量放大器，簡稱為光子能量球（Photon Energy System，縮寫為PES），其創辦人兼發明者鄭森(San Cheng)指出，該裝置的關鍵光能主體是一個直徑為3.3公分的光子能量球，使用特殊材質鍍膜，達到能夠不受溫度、氣候、太陽日照時間等影響，收集太陽光或人造光並放大光能量，使得弱光能量射入後，經由數億次全反射產生數千倍的激發放大光能量，與特殊元素產生電，可使光子能量球在數秒內產生KW（千瓦小時）級電力輸出。

PES可依照客戶各種不同的用電需求，放入不同數量的光子能量球，組合成超級光能面板系統。目前有三種規格：6mm適用於智能手機、智能眼鏡、平板筆電和電動機車等；3.3cm則多用於新能源電動車、各型無人機和eVTOL等；6cm可完全滿足科學園區、製造工廠、商業大樓和民用住宅等。

鄭森提到，在第一階段測試，已成功讓電動車在不充電的情況下跑了數萬公里，第二階段則選在一年之中有近200天日照不足的紐約進行測試，目前的結果已經超乎預期。PES還與eVTOL(Electric Vertical Take-off and Landing）空中飛行載具研發商進行合作，該載具從紐約出發直飛費城只需不到半小時，票價僅數十美元；另外PES也已測試提供47樓辦公大樓用電，至今已超過7個月，仍然是滿電狀態，還可輸送電力給周邊大樓。

Solmet目前正與國際集團聯手打造科技智慧城市計劃，包括用空中計程車解決交通問題、各型建築使用獨立發電系統、空中基地台支援高速通訊網路、電動車與交通工具不需充電、無人機可載重高速物流或支援急救藥品和冶安消防功能、建海水淡化廠提供低成本給缺水城市使用等。同時鄭森也透露，已經有逾20個能源緊缺的國家期盼技術轉移及設廠。

Solmet集團子公司Wavja董事長朱元中(Patrick Chu)表示，台灣供應鏈十分完整，加上日本精密的工業製造技術，將落地台日設廠，重點發展商用、民用市場，民用市場將是軍用市場的數十倍規模。目前各國和各大企業都發出龐大意向訂單，預估淨零新能源規模在三年內會達到數百兆美元市場。如同宣明智董事長所說，光是新能源電動車市場就將是半導體規模的20倍，諮詢請電郵：[email protected]

PES能讓無人機遠距飛行長期滯空，包括物流、救災、補給、醫藥、空中基地台等。
PES能讓無人機遠距飛行長期滯空，包括物流、救災、補給、醫藥、空中基地台等。

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