2023恒順「我心目中的家鄉味」 親子料理創意圖文大挑戰邀您參加

2023恒順親子料理創意圖文大挑戰－示範作品：紅燒排骨

世界日報 聯合中國恒順集團與和樂公司，首次舉辦【恒順親子 料理創意圖文大挑戰】，旨在鼓勵推廣中華飲食文化以及家庭、親情在華人 社區中的核心價值。同時，該活動也希望增添家庭趣味，讓讀者、民眾在親情同樂的氛圍中共享快樂。

本次挑戰主題為「我心目中的家鄉味」，參賽家庭需以恒順調味品之一為主要材料，自由發揮創意制作一道菜品，將料理成品拍照並搭配一段100字以內的小短文上傳至投稿網站。

本次活動共有冠、亞、季軍以及優選、佳作共30名獎項，獲獎作品將獲得獎牌、獎狀和豐富的獎金，總獎金高達3000美元。投稿的截止日期是2023年7月5日，評選結果和獲獎作品將於2023年8月1日，在世界新聞網活動頻道(worldjournal.com/wj/cate/events)公布。如需更多詳情，請訪問官方線上投稿網站：bit.ly/wjcooking，或撥打電話洽詢：718-746-8889（分機213）。

此次世界日報與和樂食品公司代表恒順集團打造獨特親子活動，旨在通過親子料理創作，讓更多的華人家庭感受到家庭、親情和美食的樂趣。同時，此次活動也希望能夠促進中華飲食文化的傳承和發展，為華人社區的文化多元注入新的活力。