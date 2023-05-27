美加美學院開辦「速成半永久紋繡班」 是進修提升技藝的大好機會

美加美國際美容美髮學院由校長陳素華（中）率領，邀請紋繡大師劉麗君（左）於日前到華策會人瑞中心，舉辦美容講座與義剪頭髮。

美加美國際美容美髮學院開辦「速成半永久紋繡班」，是美容師在職進修提升技藝的大好機會。該項課程特邀在全球巡迴授課、在紐約站大受歡迎的紋繡大師劉麗君親臨主持，她介紹最新技術，讓業者瞭解6D紋繡眉半永久技術、繡眉加霧眉、立體美瞳線、立體美目、半永久紅唇以及佳作欣賞等。劉老師出神入化、惟妙惟肖的自然生動技法，與坊間一些生硬呆板、失之匠氣的技法相比，顯然有很大不同。

開辦超過二十年的美加美國際美容美髮學院，是培養專業美容師與晉級的理想搖籃。上述的「速成半永久紋繡班」上課時間靈活，可分期繳學費以減輕學員經濟壓力。對於行將結業的學員，校方也提供周全的一條龍就業輔導，務使學員找到合適對口的工作和發揮空間。

公餘之暇，美加美國際美容美髮學院熱心公益，不定期到華埠 華策會人瑞中心等社服機構舉辦個人護理儀容化妝技巧講座，同時還召集師生為長者義剪頭髮。日前，該學院特邀藝術紋繡化妝師劉麗君到人瑞中心主講與示範，反應異常熱烈，可見「愛美之心人皆有之」，即使上了年紀也仍有裝扮修飾、悅己悅人的需求。

校長陳素華(Cindy Chen)說，除了近期大熱的「速成半永久紋繡班」外，美加美學院還開辦有：1. 執照美容班，包含美容、美髮、指甲，課時共1,000小時；2. 美容專科，課時共600小時；3. 指甲專科，課時共250小時；4. 脫毛專科，課時共75小時。這些課程全年招生、隨報隨讀、師資超強，聘有髮型師、紋繡師、脫毛師、藝術美甲師、美容師、化妝師、彩妝師、染髮師、考牌官等聯合教授共同指導，務使學員心領神會、盡快上手，最終找到安身立命、站穩腳跟的出路。