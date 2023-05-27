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美加美學院開辦「速成半永久紋繡班」 是進修提升技藝的大好機會

紐約訊
美加美國際美容美髮學院由校長陳素華（中）率領，邀請紋繡大師劉麗君（左）於日前到華策會人瑞中心，舉辦美容講座與義剪頭髮。
美加美國際美容美髮學院由校長陳素華（中）率領，邀請紋繡大師劉麗君（左）於日前到華策會人瑞中心，舉辦美容講座與義剪頭髮。

美加美國際美容美髮學院開辦「速成半永久紋繡班」，是美容師在職進修提升技藝的大好機會。該項課程特邀在全球巡迴授課、在紐約站大受歡迎的紋繡大師劉麗君親臨主持，她介紹最新技術，讓業者瞭解6D紋繡眉半永久技術、繡眉加霧眉、立體美瞳線、立體美目、半永久紅唇以及佳作欣賞等。劉老師出神入化、惟妙惟肖的自然生動技法，與坊間一些生硬呆板、失之匠氣的技法相比，顯然有很大不同。

開辦超過二十年的美加美國際美容美髮學院，是培養專業美容師與晉級的理想搖籃。上述的「速成半永久紋繡班」上課時間靈活，可分期繳學費以減輕學員經濟壓力。對於行將結業的學員，校方也提供周全的一條龍就業輔導，務使學員找到合適對口的工作和發揮空間。

公餘之暇，美加美國際美容美髮學院熱心公益，不定期到華埠華策會人瑞中心等社服機構舉辦個人護理儀容化妝技巧講座，同時還召集師生為長者義剪頭髮。日前，該學院特邀藝術紋繡化妝師劉麗君到人瑞中心主講與示範，反應異常熱烈，可見「愛美之心人皆有之」，即使上了年紀也仍有裝扮修飾、悅己悅人的需求。

校長陳素華(Cindy Chen)說，除了近期大熱的「速成半永久紋繡班」外，美加美學院還開辦有：1. 執照美容班，包含美容、美髮、指甲，課時共1,000小時；2. 美容專科，課時共600小時；3. 指甲專科，課時共250小時；4. 脫毛專科，課時共75小時。這些課程全年招生、隨報隨讀、師資超強，聘有髮型師、紋繡師、脫毛師、藝術美甲師、美容師、化妝師、彩妝師、染髮師、考牌官等聯合教授共同指導，務使學員心領神會、盡快上手，最終找到安身立命、站穩腳跟的出路。

該學院各項課程均以中英雙語授課，亦可為學員轉州牌照申請。學院位於曼哈頓西村精華地段，日夜出入都安全便捷。若有意改變人生，開啟充滿創意及前景光明的事業，敬請報名紋繡等各項課程，查詢請逕洽美加美學院。地址：41 Seventh Ave South, New York, NY 10014（地鐵1號到Christopher St，或A/B/C/D/E/F/M至紐約大學W 4 St-Wash Sq），陳素華校長歡迎致電或短訊：646-235-5408，微信：cindykchen。

紋繡大師劉麗君的紋眉作品。
紋繡大師劉麗君的紋眉作品。

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