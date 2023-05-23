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中國信託銀行 限時優惠8個月4.88%年利率

紐約訊

美國中國信託銀行（CTBC Bank USA）即日起推出8個月定期存款限時優惠利率，幫助您達成儲蓄目標。定存開戶金額$25,000以上及符合其他條件者，可獲得4.88%優惠利率，請至中國信託銀行各分行或致電瞭解優惠詳情。

 

美國中國信託銀行分行拓展計劃，目前已於南加州新開設了四家全新實體分行，分別位於鑽石吧、天普市、托倫斯以及核桃市，同時哈仙達崗新分行將於今年年中投入營運。中國信託銀行實體分行拓展計劃旨在打造更完整的客戶服務網絡，目標成為華人銀行的第一品牌，目前全美共有19家分行，遍及加州、紐約州及紐澤西州。中國信託銀行將持續落實「We are family」的經營理念，提供更貼心的客戶服務及華人所需的各項金融理財產品與服務。

 

中國信託銀行在全球有348家分子行，許多美國客戶與全球各地的中國信託分子行皆有頻繁的業務往來，為此CTBC特別推出全球速匯免手續費服務，方便客戶進行國際電匯。中國信託全球速匯網絡包括：台灣、大陸、香港、加拿大、日本、新加坡、菲律賓、印尼、越南、印度等地區，搭配全中文使用界面，無論電腦或手機，全年365天、一週7天24小時，只需簡單步驟即可完成匯款設定，方便又安全。民眾若想瞭解更多中國信託全球速匯的細節，請上網：www.ctbcbankusa.com/global-transfers。

中國信託銀行立足美國、放眼全球，擁有母公司中國信託商業銀行(台灣)強大的資源，為全美蓬勃發展的華人社區扶助，提供客戶各種存/放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案，充分享有其在亞太地區的通路優勢。想瞭解更多詳情，請上網：www.ctbcbankusa.com。

華人 加州 利率

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