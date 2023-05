近期活動

● Van Gogh's Cypresses

梵谷的松柏:首次專注於梵谷樹木畫作的展覽(線下)

5月22日(週一)至8月27日

主辦: The Met Fifth Avenue, Gallery 199

https://www.metmuseum.org/exhibitions/van-gogh-cypresses

● Art History from Home: Wait, This Doesn't Look Asian

藝術歷史在家看:Tisch學者介紹美國亞裔 藝術家作品演變(線上)

5月25日(週四)中午12點

主辦:Whitney Museum of American Art

https://whitney.org/events/wait-this-doesnt-look-asian

● Little Flyers

小小飛行家:賞鳥親子 營 提供望遠鏡(線下)

5月25日(週四)下午3點至4點半

主辦:Gantry Plaza State Park (New York City)

https://parks.ny.gov/events/event.aspx?e=149-35789.0

● 「This Asian Hates Asian Hate」Joe Wang Stand-Up Comedy

黄西2023纽约英文脱口秀(線下)

5月27日(週六)下午1點半至3點半

主辦:St. Marks Comedy Club

https://crazylaughcomedy.com/schedule/59chfa4wfrh4at5zb55mcdcstn5dl4-afmas-aaj47

● Exploring Flushing, Queens: From Dutch Settlement to Sprawling Chinatown

步行探索法拉盛 :從荷蘭殖民地到延伸的中國城(線下)

5月27日(週六)下午3點至5點

主辦:New York Adventure Club

https://www.nyadventureclub.com/event/exploring-flushing-queens-from-dutch-settlement-to-sprawling-chinatown-registration-619794992507/

● The 2023 Bethpage Air Show

2023貝斯佩吉航空展:美國空軍雷鳥神機隊將會打頭陣(線下)

5月27日(週六)上午10點至下午3點

主辦:Jones Beach State Park

https://bethpageairshow.com/directions/

