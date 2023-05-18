我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2周內債限有解 史指9個月新高

三情況 你可能需要人壽保險

在世界無煙日通過ASQ《華語戒煙專線》和煙草說再見

紐約訊

隨著5月31日世界無煙日的到來，ASQ《華語戒煙專線》溫馨提醒吸煙者拒絕煙草，以戒煙邁出健康生活的第一步。

每年，使用煙草導致全球數百萬人死亡，其中包括了華人社區的許多人。儘管如此，許多煙草使用者因為煙草製品有成癮性而難以戒煙。

好消息是，使用戒煙的輔助工具可以減少戒斷症狀，使戒煙容易些。以下是美國食品及藥品監督管理局（FDA）批准的一些尼古丁替代療法（NRT）產品供參考：

儘管尼古丁替代療法有所幫助，但它們並非可以保證煙民一定會戒煙的「萬靈藥」。然而，若配合免費的電話輔導，提升戒煙動機，找對方法，使用策略對抗誘因，結合尼古丁的替代療法效果會更好。ASQ《華語戒煙專線》有經過培訓的專業戒煙顧問，她們瞭解華人社區所面臨的獨特挑戰。通過致電 1-800-838-8917，講粵語或者國語的吸煙者可以獲得免費的戒煙輔導和資料。此外，符合條件的來電者將會獲得兩周免費的尼古丁貼片。

「隨著世界無煙日的臨近，我們想提醒所有吸煙者，戒煙從未太晚。」 加州大學聖地牙哥分校家庭醫學和公共衛生學教授，朱書宏博士表示，「致電或發送短信到ASQ《華語戒煙專線》就是邁出戒煙的第一步，您可以獲得戒煙所需要的支援和説明，並改善您的健康狀況。」

以下是聯絡ASQ《華語戒煙專線》的方式：

1. 發短信

發短信【戒煙】到 66819，獲取在戒煙最重要的頭幾個星期，每天能接收到 ASQ《華語戒煙專線》發給您的短信。這些短信為您量身定制，以便在戒煙過程中的關鍵時刻向您提供幫助。其中包括戒煙和保持戒煙的實用技巧。您也可以發短信提問，戒煙顧問將相應地給您回復。

2. 線上註冊    

您也可以上 www.asq-chinese.org 線上註冊，註冊後將會收到我們通過電子郵件發送給您的閱讀資料。完成 ASQ 的線上註冊後，戒煙顧問將與您聯繫，以查看您是否有資格獲得兩周免費的尼古丁貼片。

3.電話

ASQ《華語戒煙專線》不僅僅針對煙草使用者。我們也歡迎煙草使用者的家人或朋友致電 1-800-838-8917 與 ASQ 聯繫，以獲取專業戒煙顧問關於如何幫助他人戒煙的技巧。如果您在營業時間內打電話，您可以和說廣東話或普通話的戒煙顧問交談。

ASQ《華語戒煙專線》致力於為那些想戒煙的人提供支援和資源。值此世界無煙日，讓我們共同努力，向煙草說不，為所有人促進一個更健康的未來。

關於ASQ《華語戒煙專線》

ASQ《華語戒煙專線》由美國疾病控制及預防中心資助。自 2012 年開始，ASQ 已經為超過 20,000 名美國亞裔社區的居民用廣東話、普通話、韓國話和越南話提供了免費的、以實證為基礎的戒煙服務。符合資格的戒煙者將會獲得兩周免費的戒煙貼片。研究已經證明ASQ的服務可以倍增吸煙者戒煙的成功率。

ASQ的服務時間是星期一到星期五，美國西岸時間早上7點至晚上9點（美東時間早上10點至淩晨12點）。或許更多關於ASQ的信息，請瀏覽：www.asiansmokersquitline.org。

華人 加州大學 越南

上一則

畢業季來臨 中國留學生「逾半想留美工作」

下一則

摩根大通緬街3728號分行　舉行隆重的喬遷後重新開業慶典

延伸閱讀

南加小企業主被電信詐騙4萬8000元 媒體幫助挽回損失

南加小企業主被電信詐騙4萬8000元 媒體幫助挽回損失
庇護客安置在校園 華人社區反彈

庇護客安置在校園 華人社區反彈
南加內陸學校教師向學生發送不雅資訊遭拘捕

南加內陸學校教師向學生發送不雅資訊遭拘捕
洛縣高管2021年搭網約車後失蹤 近日遺骸被發現

洛縣高管2021年搭網約車後失蹤 近日遺骸被發現
當時的月光（六）

當時的月光（六）

熱門新聞

前海軍陸戰隊隊員潘尼（中）被控過失殺人罪後投案。（記者劉梓祁／攝影）

前陸戰隊員被控鎖喉殺人 民眾捐款給他打官司 已破百萬

2023-05-14 17:17
禁毒機構日前表示，正在全美範圍內蔓延的「殭屍毒品」「賽拉嗪」(xylazine)現身紐約，可導致吸食者皮膚、肌肉潰爛，宛如喪屍。（美聯社）

禁毒機構警告：「殭屍毒品」現紐約 恐致皮膚、肌肉潰爛

2023-05-16 07:43
紐約摩天大樓成群，雖然造就美麗的天際線，但學者研究發現建築群超重，使曼哈頓每年下沈1至2毫米。（美聯社）

研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷

2023-05-18 07:39
紐約市長亞當斯簽署行政令放鬆對庇護客安置條件的要求，同時強硬回擊批評者。（市長辦公室提供）

無力應對庇護客…亞當斯簽行政令 庇護權法部分暫停

2023-05-12 07:45
研究表明，紐約市地鐵系統的污染程度達到令人擔憂的程度。(美聯社)

紐約地鐵站 空氣含鐵顆粒高出126倍 車廂內污染也嚴重

2023-05-14 07:47
家長和學生16日聚集在布碌崙189小學出口處示威，反對徵用體育館收容難民。(美聯社)

紐約20公校收容難民 家長抗議 亞當斯：不得已的選擇

2023-05-17 07:41

超人氣

更多 >
醫生說只要做這件事 可避免血糖飯後飆升

醫生說只要做這件事 可避免血糖飯後飆升
劉亦菲完美駕馭死亡芭比粉 多肉身材如希臘女神

劉亦菲完美駕馭死亡芭比粉 多肉身材如希臘女神
哈利夫婦控狗仔飛車追逐？ 計程車司機：這裡是紐約 很安全

哈利夫婦控狗仔飛車追逐？ 計程車司機：這裡是紐約 很安全
研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷

研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷
苛薄男人4種面相？印堂窄、額頭低別嫁 有這特徵更薄情寡義

苛薄男人4種面相？印堂窄、額頭低別嫁 有這特徵更薄情寡義