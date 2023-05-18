在世界無煙日通過ASQ《華語戒煙專線》和煙草說再見

隨著5月31日世界無煙日的到來，ASQ《華語戒煙專線》溫馨提醒吸煙者拒絕煙草，以戒煙邁出健康生活的第一步。

每年，使用煙草導致全球數百萬人死亡，其中包括了華人 社區的許多人。儘管如此，許多煙草使用者因為煙草製品有成癮性而難以戒煙。

好消息是，使用戒煙的輔助工具可以減少戒斷症狀，使戒煙容易些。以下是美國食品及藥品監督管理局（FDA）批准的一些尼古丁替代療法（NRT）產品供參考：

儘管尼古丁替代療法有所幫助，但它們並非可以保證煙民一定會戒煙的「萬靈藥」。然而，若配合免費的電話輔導，提升戒煙動機，找對方法，使用策略對抗誘因，結合尼古丁的替代療法效果會更好。ASQ《華語戒煙專線》有經過培訓的專業戒煙顧問，她們瞭解華人社區所面臨的獨特挑戰。通過致電 1-800-838-8917，講粵語或者國語的吸煙者可以獲得免費的戒煙輔導和資料。此外，符合條件的來電者將會獲得兩周免費的尼古丁貼片。

「隨著世界無煙日的臨近，我們想提醒所有吸煙者，戒煙從未太晚。」 加州大學 聖地牙哥分校家庭醫學和公共衛生學教授，朱書宏博士表示，「致電或發送短信到ASQ《華語戒煙專線》就是邁出戒煙的第一步，您可以獲得戒煙所需要的支援和説明，並改善您的健康狀況。」

以下是聯絡ASQ《華語戒煙專線》的方式：

1. 發短信

發短信【戒煙】到 66819，獲取在戒煙最重要的頭幾個星期，每天能接收到 ASQ《華語戒煙專線》發給您的短信。這些短信為您量身定制，以便在戒煙過程中的關鍵時刻向您提供幫助。其中包括戒煙和保持戒煙的實用技巧。您也可以發短信提問，戒煙顧問將相應地給您回復。

2. 線上註冊

您也可以上 www.asq-chinese.org 線上註冊，註冊後將會收到我們通過電子郵件發送給您的閱讀資料。完成 ASQ 的線上註冊後，戒煙顧問將與您聯繫，以查看您是否有資格獲得兩周免費的尼古丁貼片。

3.電話

ASQ《華語戒煙專線》不僅僅針對煙草使用者。我們也歡迎煙草使用者的家人或朋友致電 1-800-838-8917 與 ASQ 聯繫，以獲取專業戒煙顧問關於如何幫助他人戒煙的技巧。如果您在營業時間內打電話，您可以和說廣東話或普通話的戒煙顧問交談。

ASQ《華語戒煙專線》致力於為那些想戒煙的人提供支援和資源。值此世界無煙日，讓我們共同努力，向煙草說不，為所有人促進一個更健康的未來。

關於ASQ《華語戒煙專線》

ASQ《華語戒煙專線》由美國疾病控制及預防中心資助。自 2012 年開始，ASQ 已經為超過 20,000 名美國亞裔社區的居民用廣東話、普通話、韓國話和越南 話提供了免費的、以實證為基礎的戒煙服務。符合資格的戒煙者將會獲得兩周免費的戒煙貼片。研究已經證明ASQ的服務可以倍增吸煙者戒煙的成功率。

ASQ的服務時間是星期一到星期五，美國西岸時間早上7點至晚上9點（美東時間早上10點至淩晨12點）。或許更多關於ASQ的信息，請瀏覽：www.asiansmokersquitline.org。