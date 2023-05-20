王嘉廉社區醫療中心五月舉辦　新冠疫苗二價加強針免費接種活動

王嘉廉社區醫療中心五月將在皇后區 法拉盛和曼哈頓華埠，舉辦兩場莫德納 新冠疫苗 二價加強針免費接種活動。皇后區法拉盛活動訂於5月27日(星期六)上午9時至下午5時，在37道136-26號6樓舉行；曼哈頓華埠活動將於5月30日(星期二)上午9時至下午5時，在中央街168號3M層舉行；歡迎18歲及以上人士以及無醫療保險人士參加。

新冠二價加強針是新冠疫苗的更新版本，醫療中心鼓勵您接種新冠二價加強針，因為它比最早的加強針在預防嚴重的新冠病毒疾病的效果高37%。6歲及以上的人士，不論先前接種過輝瑞疫苗或之前加強針，混合搭配接種莫德納新冠疫苗二價加強針是安全的。歡迎您參加莫德納新冠二價加強針接種活動，免費接種新冠疫苗二價加強針必須提前預約，請致電醫療中心社區疫苗接種熱線：646-984-4292。

王嘉廉社區醫療中心成立於1971年，是一所聯邦認可的、以病人為本的醫療之家。50多年來，王嘉廉社區醫療中心為紐約市醫療服務不足的人士提供優質且可負擔的醫療服務，無論他們是否有能力支付醫療費用、說何種語言或移民狀況如何。王嘉廉社區醫療中心在曼哈頓及皇后區設有五個交通方便的地點，每週開診7天，為成人及兒童提供全面的基本醫療服務。更多詳情，請瀏覽：https://www.cbwchc.org/index_ch.asp。