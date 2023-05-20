TECCPO/TACKLIFE年度展銷會　各種小家電、LED灯同步特惠

知名工具、家用小電器、電動滑板車等，全場特惠展銷$2起，敬請把握！

法拉盛 利紅電器將於5/21-6/21舉辦「TECCPO/TACKLIFE專業工具年度展銷」，所有知名品牌工具超低特價$2起。如果你正在尋找一些高品質而又實惠的專業工具，那麼千萬不要錯過Teccpo和Tacklife專業工具年度展銷。

眾所周知，Teccpo和Tacklife兩家皆為知名品牌的專業工具公司，是深受各界工程師、建築師喜愛的高品質創新工具品牌。Teccpo和Tacklife的產品涵蓋了電動工具、手動工具、測量工具、園藝工具等多個領域，可滿足不同用戶的需求和預算 ，通過持續的技術創新和優化，為用戶提供更好的工作體驗和效率。

「Teccpo和Tacklife專業工具年度展銷」是一個為期二天的活動，你可以以超低的價格買到各種工具，包括鑽頭、大小鏍絲組、LED照明燈等。這些工具都是由TECCPO/TACKLIFE品牌生產的，擁有先進的技術、耐用的材料和人性化的設計，可以滿足你在家庭或工作場所的各種需求。

除各類工具外，展銷會中還有「電動滑板車特惠」。輕便的電動滑板車是現代人時尚的交通工具，具備了環保、方便等特性，讓你在城市中自由穿梭，享受風的感覺。電動滑板車有些適合上下班通勤，有些適合休閒娛樂，有些適合極限運動。

這次買大送小的電動滑板車是一款非常實用的電動滑板車，擁有超強續航力，可滿足全天的出行需求。它還有智能互聯的功能，可以通過手機 APP查看速度、電量、里程等信息，並且可以調節燈光、剎車、巡航等模式。它的折疊設計也很方便，只需三秒就可以收起來，方便你乘坐公共交通或者放在家裡，安全的大輪胎可適應各種路面，提供穩定和舒適的騎行體驗。這款電動滑板車售價僅$300，性價比非常高。

特惠中的兒童電動滑板車也是一款非常耐用的電動滑板車，同樣擁有超長續航力，可讓孩童無憂無慮地盡情玩樂。超大的LED燈帶可以在夜晚發出七彩光芒，吸引眾人的目光。它還有智能防盜和定位系統，可以通過手機APP遠程鎖定並追蹤你的電動滑板車，售價$80起。若想要一款堅固可靠的兒童電動滑板車，這絕對是一個非常不錯的選擇，敬請把握機會！

本次展銷由利紅電器主辦，除各種大小工具、電動滑板車外，另有家用小家電、廚房家電等，貨色繁多、應有盡有，歡迎僑胞把握本次特惠機會前往挑選。利紅電器地址：134-35 33rd Ave, Flushing, NY 11354，電話：718-675-0090。