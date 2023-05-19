北港台菜堅持台灣味 嚴選菜材 空運新鮮香料

北港台菜林師傅2022年榮登紐約時代廣場Samsung大屏，代表紐約移民通過努力保持台灣傳統菜和分享成功的故事。

法拉盛 唯一正宗道地的台菜館——北港台菜，開業26年來，負責人兼主廚的林師傅始終如一堅持正宗台灣味，除了空運台灣家鄉味的新鮮香料調料，對菜材也親自篩選，絕不含糊。

台灣菜源自閩菜，多湯菜、刀工細密、調味酸/甜/淡，而且多用沙茶、蝦油、紅糟、桔汁。科班出師的林師傅有著超過40年的一手好廚藝，不僅保有台菜的原汁美味，也具備台菜「快炒」的最上乘功夫。他根據當令時蔬，將老祖母時代的台灣料理加入巧思，變成一盤盤老少咸宜且、口味道地的大廚推薦名菜。

北港台菜餐館充滿復古懷舊風格，你會看到身著白色廚師裝、笑容可掬的林師傅穿梭於廚房及食堂，熱情地和顧客寒暄招呼。25年來，林師傅的招牌笑容和道地的台味在新老僑胞的心中有如老朋友般溫暖人心。

該店招牌台菜包括：三杯雞、鹽酥雞、椒鹽排骨、蔥油/椒鹽魚片、港邊全魚、雙炒花枝魷魚、蒜辣中卷、豆豉/薑蔥蚵、九層塔海瓜子、小椒牛肉絲、中芹香干筍尖肉絲、客家小炒、蒼蠅頭、五味蝦、椒鹽蝦、台式紅燒豆腐、三杯豆腐、高麗菜、宜蘭白菜滷、苦瓜雞湯、麻油雞酒鍋等，接受預訂台式辦桌菜料理。

北港台菜地址：59-1０ Main St., Flushing, NY 11355（緬街新中美超市對面，近495公路，停車方便），電話：718-886-8788，營業時間：上午11點至晚上10點。