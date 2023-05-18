百康仁德總裁陳治年醫生獲頒「卓越醫療服務獎」。

紐約非營利機構「聯合醫院基金會」(United Hospital Fund)在日前頒發2023年度「卓越醫療服務獎」(Tribute to Excellence in Health Care)，百康仁德醫生集團總裁陳治年醫生(Henry Chen, MD)獲此殊榮。

「卓越醫療服務獎」旨在表彰於提升醫療質量、醫療安全和患者體驗方面做出卓越貢獻的醫療機構和人員。本年度共有63名醫生、護士、助理醫師、藥劑師及醫療領域領袖獲獎，他們來自32家機構，包括：醫院、長期護理機構、家庭護理機構、獨立診所協會、醫療集團等。

陳治年醫生在內科全科領域有近四十年的從醫經歷，他的病人中，低收入 人士和長者佔有相當比例。除疾病治療外，陳治年醫生還為病人提供上門看診、健康教育、疾病預防等服務，幫助他們形成良好的生活習慣，從而增進全面健康。

在新冠疫情高峰期，陳治年醫生不懼個人安危，義務組織和參與了一系列新冠病毒檢測 、新冠疫苗接種及食品救濟活動，並致力於在低收入、少數族裔社區推動防疫工作。