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自由式游泳學院4-8歲全新課程 專業老師細心指導輕鬆學會遊泳

紐約訊

以專業的溫水游泳池教學系統著稱的「自由式游泳學院」幼兒/少年/青少年暑期班己經開始，有平日班和週末班選擇，歡迎家長們致電洽詢。

該校教學由經驗豐富Kevin名師主理，學院承襲日本YMCA室內溫水游泳池教學系統，保持85華氏度以上的舒適恆溫。該校老師全部由Kevin親自訓練，必需學習完整教學系統並通過測試才能成為該學院老師。專業的老師提供細心、耐心的指導，學員在安全又安心的環境下自然能夠輕鬆學會游泳。

自由式游泳學院的專業教學泳池受到廣泛好評，斥資百萬修建的紫外線消毒(無漂白水)和電解海鹽的教學泳池，採用對人體友善的泳池消毒系統，例如以電解鹽所產生的氯取代傳統的氯，降低對人體皮膚及呼吸系統的刺激，再加上一道紫外線殺菌消毒，提供學員們最優質水的游泳池。

此外，該學院採用DuctSox最新環保纖維空氣調節系統，不生鏽、不滋生細菌、清潔衛生安全。自由式游泳學院地址：20-07 127th Street, Unit 1-05, College Point, NY 11356，備有免費停車場，在大飽口福旁，乘坐Q25、Q20A公車可直達。洽詢電話：718-445-7665；營業時間：週一休息，週二至週五下午3點至晚上8點，週六週日上午9點至下午4點。

長島院址：231 Voice Rd., Carle Place, NY 11514，電話：516-279-4445；更多資訊請參考網站：www.freestyle-swim.com。

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