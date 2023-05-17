布朗士全新Bronx Point 可負擔住房接受申請

Bronx Point效果圖（取自開發商網站）

位於布朗士 的全新綜合性多用途地產開發項目Bronx Point，將帶來可負擔住房、互動性和教育性的社區設施、充滿活力的零售空間、毗鄰南布朗士哈林河濱水區引人入勝的開放空間等。該項目是一個約530,000平方英尺的變革性混合用途開發項目，目前第一期可負擔住宅Bronx Point I已開始接受申請。

Bronx Point I共有432套新建單元，位於575 Exterior Street, Mott Haven (Bronx), NY 10451，大樓設施包括：24 小時有人值守的大廳、現場洗衣房、社區活動室、兒童遊戲室、戶外露臺、健身中心、自行車室、教育和社區設施（包括嘻哈文化博物館和一個早期兒童中心，需額外收費）。該大樓毗鄰Mill Pond公園和濱水廣場，交通方面有地鐵2、4、5號及Bx1、Bx19、Bx13巴士；大樓為無煙建築，無申請費及仲介費，更多資訊請訪問：www.Bronxpoint.nyc。

本開發案依據紐約市 住房開發公司(New York City Housing Development Corporation, HDC)和紐約市房屋保護和開發局(New York City

Department of Housing Preservation and Development, HPD)的極低收入 和低收入可負擔(Extremely Low & Low-Income Affordability, ELLA)計畫以及HPD的強制性分區制住房(Mandatory Inclusionary Housing, MIH)計畫進行建造。

民眾可通過線上申請或通過郵件申請，如線上申請，請訪問：https://housingconnect.nyc.gov/PublicWeb/。如通過郵寄方式索要申請表，請將回郵信封寄至：Bronx Point Phase I, Metropolitan, PO BOX 609001, Brooklyn, NY 11206。每個開發計畫只接受一份申請表，請勿重複提交申請表，請勿同時線上申請和寄送書面申請表，提交一份以上申請表的申請人可能會被取消資格。申請人必須在2023年6月30日當天或之前寄出書面申請表或提交線上申請，逾期申請表將不予考慮。

截止日期之後，申請將會通過抽籤的形式被選出接受審查。如果您的申請表被選中，並且您符合基本條件，您將受邀提交文件，以進一步確定您是否符合申請資格。被選中的申請人通常會在申請截止日期後2至10個月內取得聯繫，屆時您需要提交可證明您家庭人數、家庭成員身份、家庭收入的相關文件。