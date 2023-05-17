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One Manhattan Square 推出限時優惠

紐約訊
位於下城的曼哈頓廣場一號(One Manhattan Square)。
位於下城的曼哈頓廣場一號(One Manhattan Square)。

紐約近年最暢銷的豪華大樓「曼哈頓廣場一號」(One Manhattan Square)最近推出新的優惠措施：目前為購房者提供一項特別政策，前三年贊助商將為您降低2%的貸款利率，詳情請與銷售團隊聯繫（以貸款率75%計算/具體解釋以贊助商為準）。

「曼哈頓廣場一號」開發商為著名的Extell Development，現在已成為下東城的地標。該大樓是紐約市最後一批擁有20年減地稅的樓盤之一，目前豪華Condo公寓售價從120萬美元起。該大樓地理位置優越，有著寬闊的河景和天際線景觀，加上開發商Extell Development標誌性的多樣設施，使得「曼哈頓廣場一號」不管是用作投資還是自住都很有吸引力。

曼哈頓廣場一號位於曼哈頓下城，由名師設計，是下東城現代豪華建築的代表作。該大樓鄰近華爾街金融區、南街碼頭和華埠，800英尺高的大樓有無阻的東河和曼哈頓天際線全景。通過超過100,000平方英尺的各種室內外設施，重新定義了垂直生活的概念，為住戶帶來了更高層次的豪華生活。

住在曼哈頓廣場一號的居民可以享受到各種豪華設施，分佈在四個樓層的這些設施提供了極致的娛樂、社交及健身體驗。樓內有多層健身和康體中心，其中還包括帶有私人理療室及土耳其浴室的水療中心；室外有寧靜的庭院和休閒花園中心，室內有游泳池、健身中心、保齡球道、籃球場、模擬高爾夫、壁球場、瑜伽室等。

其它室內設施包括放映室、表演中心、兒童遊戲室和、青少年電玩室、美食休閒區、葡萄酒室、雪茄室、地窖酒吧、示範廚房等，提供豐富的娛樂選擇。世界知名的室內設計師Meyer Davis Studio設計了各種1至3臥公寓，智能化的佈局和位置選擇能最大限度地取得光線和城市景觀。

曼哈頓廣場一號公寓可安排線上看房，Extell Marketing Group是獨家銷售和推廣公司。欲瞭解更多信息，請瀏覽網站：www.OneManhattanSquare.com，或電郵諮詢：[email protected]，或致電：212-252-1560。

位於下城的曼哈頓廣場一號(One Manhattan Square)。
位於下城的曼哈頓廣場一號(One Manhattan Square)。
位於下城的曼哈頓廣場一號(One Manhattan Square)。
位於下城的曼哈頓廣場一號(One Manhattan Square)。

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