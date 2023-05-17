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加入紐約人壽王海鋁團隊 開創職涯新巔峰

紐約訊
左起：紐約人壽大法拉盛分行副總經理張愛君、經理王海鋁、總經理陸民德、華裔市場總監孫東明、培訓經理陳敏華、華裔市場專員汪溢。
左起：紐約人壽大法拉盛分行副總經理張愛君、經理王海鋁、總經理陸民德、華裔市場總監孫東明、培訓經理陳敏華、華裔市場專員汪溢。

紐約人壽長島分公司大法拉盛分行經理王海鋁，日前於飛越皇后新木蘭餐廳舉辦職業研討會，探討美國金融市場現況及前景，以及在紐約人壽中的職涯發展、培訓制度、收入及福利、華裔團隊發展現況及市場分析等主題。王海鋁及其團隊夥伴在會中也各自分享了他們在面對就業及轉換職業跑道時的過程及挑戰，現場還開放與會者提問及互動，解答對紐約人壽及從事金融壽險服務業須具備的條件、資格及將面對的問題等。

在研討會中，華裔市場總監孫東明分析了全球百強、全美最大互惠人壽保險公司——紐約人壽的市場優勢與華裔市場的業績形勢、成長潛力；大法拉盛分行總經理陸民德介紹了公司背景及職涯規劃策略；具有四大頭銜的學霸級培訓經理陳敏華展示了全面多元的培訓計劃；招聘經理中唯一具有CLU特許人壽理財師頭銜的張愛君副總經理介紹了薪資待遇、入職獎勵等。

擁有178年悠久歷史的紐約人壽，在過去的169年間，年年派發紅利給保單持有人。2022年，該公司派發總額20億美元的紅利，紅利金額年年創新高。許多人以為全球百強的紐約人壽只提供壽險保單服務，事實上，紐約人壽投資公司在全球排名前25名，不僅保障客戶的資產，同時也管理客戶的資產。

擁有博士學位的分行經理王海鋁，是分行中近年來唯一從榮獲主席委員會特優成就獎(Chairman's Council)的頂尖業務代表晉升成為經理的人。在這場研討會中，她回顧入行十年來的成功經驗與優勝秘訣，分享高能要事、勞逸結合的時間管理法。王海鋁特別注重招募優質人才，團隊裡除了有註冊會計師背景、聯邦報稅師背景、法學背景、證券公司高管背景的員工，還有愛好學習、復出職場的寶媽，更有初入職場、積極進取、蓄勢待發的年輕人。這樣多元化的組合，旨在提升團隊協作效率，優化客戶財富保障與配置比例，展現紐約人壽的愛心與責任心，成人達己。  

在紐約人壽的職涯發展是多元的，每個人除了在業務方面可以有機會晉升為分行經理、總經理、分公司主管、區域高管等，也可以選擇朝總公司專業技術顧問路線邁進，適才適所。加入紐約人壽業務團隊，讓你擁有「夢幻工作」的三大境界：優渥的收入(Income)及福利、高度自主的工作環境(Independence)、對周遭人事物帶來的影響(Impact)及改變。如果你正在找尋職涯新契機，歡迎致電並加入紐約人壽大法拉盛分行王海鋁團隊，電話：917-822-9111，辦公室地址：136-20 38 Ave, 12th Floor, Flushing, NY 11354（飛越皇后大樓12樓），歡迎前往諮詢相關就業信息，與王海鋁一起擘劃新職涯願景。

另外，為慶祝「亞太裔傳統月」，位於曼哈頓的紐約人壽總部大樓將於5月24日下午開放，供有志投身壽險金融業的民眾前往參觀，當天可與該公司高管面談，亦可登上被稱為紐約州十大地標建築的金頂大樓，登高望遠，感受紐約人壽傲視群雄的氣勢。歡迎前往，敬請致電預約報名，不接受現場報名，詳情請洽紐約人壽王海鋁：917-822-9111。

壽險 法拉盛 華裔

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