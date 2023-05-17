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大自然帶給人類最珍貴的健康禮物 萬蜂牌蜂膠讓父母身體更健康

紐約訊
萬蜂牌巴西極品綠蜂膠被世界衛生組織(WHO)確認為營養豐富、成分均衡的純天然極品綠蜂膠，富含高蛋白及多種維生素，同時還有礦物質、多糖等人體所需的營養成分，能滿足人們的日常營養需求。
萬蜂牌巴西極品綠蜂膠被世界衛生組織(WHO)確認為營養豐富、成分均衡的純天然極品綠蜂膠，富含高蛋白及多種維生素，同時還有礦物質、多糖等人體所需的營養成分，能滿足人們的日常營養需求。

天然、綠色、健康的食品被越來越多人所追求，其中蜂膠更被譽為「大自然帶給人類最珍貴的健康禮物」，是21世紀人類理想的天然綠色營養食品。母親節剛過，父親節又將到來，為父母送上一份真摯的禮物，讓他們身體更健康、生活更愜意！

現代科學家一致認為，蜂膠是人類健康黃金，它能促進組織修復、改善人體生理機能、提高人體免疫功能。經常服用萬蜂牌巴西極品綠蜂膠對中老年人，尤其是高血壓、心臟病、動脈硬化患者的健康長壽頗有裨益。

在全球享有盛名的加拿大VIKER公司出品的萬蜂牌巴西極品綠蜂膠，與其它蜂膠相比，其成分更複雜、有效成分含量更高、生物活性更高、濃度更高。萬蜂牌巴西極品綠蜂膠採用世界上最先進的超臨界流體萃取技術進行提純，使得其中含有一些特殊的有效化學成分和更多的生物活性，如有抗癌作用的Artepillin C就是其它國家蜂膠中所沒有的成分。

萬蜂牌巴西極品綠蜂膠的廣譜抗菌作用非常突出，能夠提高人體免疫功能、增強抗病能力，對於呼吸、消化、心腦血管等系統疾病也有顯著的食療效果。萬蜂牌巴西極品綠蜂膠具有以下多重保健功能：1. 活化細胞，促進組織再生，修復病損的胰島細胞和組織，幫助降低血糖；2. 消除炎癥及感染、降低血脂、軟化血管、改善微循環，糖尿病患者堅持服用萬蜂牌巴西極品綠蜂膠可以防止視力下降及心腦血管併發癥；3. 恢復體力，消除「三多一少」癥狀，可強化免疫功能、增強體質、提高生活質量；4. 患有高血壓的病人連續服用富含黃酮類物質及具有很強抗氧化能力的萬蜂牌巴西極品綠蜂膠，不僅可以減少過氧化脂質對血管的危害並防止血管硬化，而且還能有效降低甘油三脂的含量，減少血小板聚集、改善微循環、降低過高的血壓，防止意外事情的發生。

此外，萬蜂牌巴西極品綠蜂膠中所含的黃酮類、萜烯類、多糖、有機酸等天然物質，對癌細胞有明顯的抑制作用，減輕化療、放療引起的副作用，使體質逐步改善並增加血液中白細胞。眾多研究證明，萬蜂牌巴西極品綠蜂膠是一種天然的免疫強化劑，能夠刺激免疫機能和丙種球蛋白活性，增加抗體生成量、增強巨噬細胞吞噬能力，從而提高肌體抵抗力並抑制癌細胞生長。

萬蜂牌巴西極品綠蜂膠生物活性最高（達98％）、類黃酮業界最高（18.5mg/ml），而且絶不含酒精、絕無蜂臘、不分層、不沉澱。萬蜂牌巴西極品綠蜂膠擁有國際GMP優質認證，是國際糖尿病協會的指定蜂膠，同時還擁有巴西聯邦政府出口認證，是巴西蜂膠中的極品。

如有任何問題，請打專家諮詢電話。北美請打免費電話：1-888-518-7778，北美以外的國家和地區請打：1-604-518-7778，或上網：www.vikerm.com。地址：1121 – 11871 Horseshoes Way, Richmond, BC, V7A 5H5 Canada，電郵：[email protected]

巴西 高血壓 癌細胞

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