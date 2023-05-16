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金鷹成人日間護理中心 熱忱服務秉承尊老愛老精神

紐約訊
金鷹成人日間護理中心用愛心呵護中心的每位長者。
金鷹成人日間護理中心用愛心呵護中心的每位長者。

金鷹成人日間護理中心是一家位於法拉盛市中心的專業老人護理機構，擁有超過1萬平方呎的寬敞場地和先進設備，同時還有一支經驗豐富、愛心滿滿的工作團隊。自2011年開業以來，金鷹成人日間護理中心一直秉承尊老愛老的服務理念，致力於為華裔耆老提供優質的日間照顧、社交活動、健康鍛鍊和資訊交流。金鷹成人日間護理中心不僅受到了社區的認可和讚揚，也贏得了廣大長輩們的信賴和喜愛。

金鷹成人日間護理中心廖主任Vivian表示，她和她的同事們把中心的每位長輩都視為自己的親人，每天都用細心和關懷來陪伴他們。Vivian認為，老年生活應該是美好而有意義的，所以她們努力創造一個快樂和溫馨的環境，讓長輩們能夠享受生活的樂趣，並通過各種有益身心的活動來實現自我價值。Vivian說，當她看到長輩們笑容滿面、精神飽滿、身體健康，她就能得到最大的動力和滿足。

金鷹成人日間護理中心內部設施完善，有大型用餐廳、接待處、大堂和8個獨立的活動課室。該中心提供豐富多彩的活動課程，包括民樂隊、舞蹈班、合唱班、太極、健康操、iPad、英語、繪畫（油畫/素描）、書法班、手工藝、卡拉OK、乒乓球、台球等，另外還有按摩室和休閒閱讀室，讓長輩們可以放鬆身心。此外，該中心還有專業的社工服務，可以幫助長輩們處理各種信件和福利問題。

金鷹成人日間護理中心每月都會為長輩們舉辦生日會，送上生日禮物和蛋糕，讓他們感受到家庭般的溫暖。中心還會定期組織節慶活動和戶外活動，讓長輩們能夠與社區互動，增加知識和見聞，享受大自然的美好。金鷹成人日間護理中心不僅提供長輩及家屬優良的日間照顧、社交、保健鍛鍊和資訊交流的地方，還會定期為會員舉辦各類講座、各項教育娛樂活動及課程，另外也提供營養豐富的早/午/晚餐。凡耆老擁有紅藍白卡(Medicaid)或需要保健和照顧服務者，歡迎前往諮詢參觀，電話：718-460-1888；中心開放時間：周一至周六，地址：36-36 Prince Street, 2FL, Flushing, NY 11354，也可瀏覽網站：goldeneagleseniorcare.com。

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