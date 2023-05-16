金鷹成人日間護理中心 熱忱服務秉承尊老愛老精神

金鷹成人日間護理中心用愛心呵護中心的每位長者。

金鷹成人日間護理中心是一家位於法拉盛 市中心的專業老人護理機構，擁有超過1萬平方呎的寬敞場地和先進設備，同時還有一支經驗豐富、愛心滿滿的工作團隊。自2011年開業以來，金鷹成人日間護理中心一直秉承尊老愛老的服務理念，致力於為華裔 耆老提供優質的日間照顧、社交活動、健康鍛鍊和資訊交流。金鷹成人日間護理中心不僅受到了社區的認可和讚揚，也贏得了廣大長輩們的信賴和喜愛。

金鷹成人日間護理中心廖主任Vivian表示，她和她的同事們把中心的每位長輩都視為自己的親人，每天都用細心和關懷來陪伴他們。Vivian認為，老年生活應該是美好而有意義的，所以她們努力創造一個快樂和溫馨的環境，讓長輩們能夠享受生活的樂趣，並通過各種有益身心的活動來實現自我價值。Vivian說，當她看到長輩們笑容滿面、精神飽滿、身體健康，她就能得到最大的動力和滿足。

金鷹成人日間護理中心內部設施完善，有大型用餐廳、接待處、大堂和8個獨立的活動課室。該中心提供豐富多彩的活動課程，包括民樂隊、舞蹈班、合唱班、太極、健康操、iPad、英語、繪畫（油畫/素描）、書法班、手工藝、卡拉OK、乒乓球、台球等，另外還有按摩室和休閒閱讀室，讓長輩們可以放鬆身心。此外，該中心還有專業的社工服務，可以幫助長輩們處理各種信件和福利問題。

金鷹成人日間護理中心每月都會為長輩們舉辦生日會，送上生日禮物和蛋糕，讓他們感受到家庭般的溫暖。中心還會定期組織節慶活動和戶外活動，讓長輩們能夠與社區互動，增加知識和見聞，享受大自然的美好。金鷹成人日間護理中心不僅提供長輩及家屬優良的日間照顧、社交、保健鍛鍊和資訊交流的地方，還會定期為會員舉辦各類講座、各項教育 娛樂活動及課程，另外也提供營養豐富的早/午/晚餐。凡耆老擁有紅藍白卡(Medicaid)或需要保健和照顧服務者，歡迎前往諮詢參觀，電話：718-460-1888；中心開放時間：周一至周六，地址：36-36 Prince Street, 2FL, Flushing, NY 11354，也可瀏覽網站：goldeneagleseniorcare.com。