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醫學博士的「不藏私預防癌症良方」大公開 NYPQ線上健康講座影片免費觀看

紐約訊
掃描二維碼，觀賞完整的健康講座影片。
掃描二維碼，觀賞完整的健康講座影片。

良好的生活方式及環境，是個人預防癌症的最有效武器。通過膳食營養、合理運動及改善生活環境，可以有效減少癌症發生，延緩癌症的發展。

世界日報與紐約長老會皇后醫院(NYPQ)連續三年合作，聯手推出線上健康講座影片供讀者免費觀看。邁入第四年的第二支線上講座《癌症的預防與治療Cancer Prevention and Treatment》，已於5日在世界新聞網(worldjournal.com)及【世界e生活】YouTube官方頻道正式上線。本次講座由紐約長老會皇后醫院放射腫瘤科主任、威爾康奈爾醫學院放射腫瘤科助理教授婦產科醫師——李葆青醫學博士(Baoqing Li, MD, PhD)擔任主講人，透過自身的專業角度與素養，傳授廣大觀眾關於癌症的預防與治療。

以下為本期影片摘要：

癌症是一個可怕的詞，令大多數人聞風喪膽。防癌、抗癌需要大家化被動為主動，一起積極行動；有效的癌症防治包括預防、篩檢和治療三大策略。想知道如何在日常生活中預防癌症嗎？本講座將討論華人社區常見的癌症病因，並將重點討論如何通過改變飲食或生活習慣來預防癌症；提醒大家，癌症篩查可以挽救生命！

除了癌症的預防，本講座涵蓋了一些最新的癌症治療方法。自從一百多年前居里夫人發明了分離放射性同位素的技術後，放射線就一直被用於癌症治療。在現代，放療是一種基於計算機的高科技門診治療方式，可治療幾乎所有不同部位的癌症，包括腦部、鼻咽、喉嚨、肺、乳腺、前列腺、胃、腸道和子宮等部位。紐約長老會皇后醫院為患者提供有針對性的癌症護理，院方的放射腫瘤學專家根據最新研究不斷改進治療方法，讓患者在如家一般的舒適環境中接受先進的放射治療，並解答患者在癌症護理過程中可能遇到的任何問題。

欲觀看李醫師的健康講座影片，請至網址：https://bit.ly/2023nypq4v，或掃描本文二維碼。

紐約長老會皇后醫院防癌服務計劃提供乳腺癌、宮頸癌、結腸癌的篩查和後續測試，同時還幫助獲取治療和支持服務，符合資格的人士均可免費取得服務，如需幫助請撥打中文熱線：718-670-2918。該院擁有先進的治療技術和設備，可以精確地治療患者的發病部位，同時盡可能地保護周邊的健康組織。此外，紐約長老會皇后醫院所裝備的最先進治療儀器能夠縮減許多常見癌症的治療時間，例如肺癌和前列腺癌的治療從9週的療程縮短到5天。若需要與放射腫瘤科專家進行預約，請致電：718-670-1501；更多信息請聯繫社區健康發展部：718-670-1178。

紐約長老會皇后醫院(NYPQ)與世界日報為因應疫情，於2020年從社區實體講座改成線上健康講座，連續三年發布總計十數支涵蓋不同健康主題的影片，主題均圍繞在民眾最為關注的日常健康議題及疫情相關資訊，並針對不同的醫學科目做深入解析，獲得讀者及華人社區的廣大迴響，至今已為超過7萬名觀眾提供醫療相關資訊及諮詢管道。

本期講座由李葆青醫學博士主講。
本期講座由李葆青醫學博士主講。

癌症 紐約長老會皇后醫院 腫瘤

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