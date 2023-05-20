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鄧振球中醫疑難雜症診所　精治頑固性咳嗽

紐約訊

鄧振球中醫疑難雜症診所精治頑固性咳嗽。鄧醫師表示，咳嗽是最常見的病症，經過多年臨床看診，他得出結論認為咳嗽、喘的起因多半是受寒邪，在辨證論治上離不開膀胱經。一般而言，鄧醫師對咳嗽的處方少不了中藥的麻黃、杏仁、細辛、桂枝、紫苑、柴胡、半夏、厚樸、小茴香、豆蔻、藿香、生薑與甘草等，但實際的方劑與份量尚需視個別患者情況而定。

鄧醫師解釋，患者只要咳嗽，多半會自行估計是受寒了，或認為是吃多了油炸/辛辣食品上火了，也可能自我推斷是吃海鮮過敏引發了咳嗽等。以上皆為患者的個人推論，固然也確實有可能是引起咳嗽的原因，但許多人認為平時貪涼受寒、穿衣少、不注意保暖、受點寒涼不打緊，然而寒氣可能就這樣日積月累，令身體長期處在亞健康狀態，同時令自身免疫下降，一有風吹草動就容易感冒、咳嗽、喘，甚至形成頑固性久咳哮喘，誘發轉變成其他疾病。所以鄧醫師說，病發也可能是自找的，平時應多注重保暖保養，就可以少病少咳嗽，甚至不病不咳嗽，畢竟沒有因就不會有果。

根據鄧醫師分析，中醫認為咳嗽有內外之分，從外而入者是感六淫之外邪，風寒暑濕燥火，首先是肺受之，因肺主皮毛、主呼吸，如感受風之邪，就可能皮毛閉合而導致咳嗽、喘、惡寒。受濕咳嗽往往痰多而黏稠，受燥咳嗽則會導致口乾、咽乾、鼻乾，受火則咳嗽、口渴、發熱等。

鄧醫師又說，五臟六腑有病都能使人咳嗽。肺咳的症狀：咳而會喘、呼吸有聲；心咳的症狀：咳則心痛、心驚；肝咳的症狀：咳則兩側脅肋下疼痛，甚至痛得不能轉側，轉側兩脅下脹滿，易怒；脾咳的症狀：咳則右脅下痛；腎咳的症狀：咳則腰背互相牽引作痛。

五臟咳嗽日久不愈，就會傳於六腑，例如：脾咳不愈則胃就受病，咳則嘔吐，嘔吐蛔蟲；肝咳不愈膽就受病，咳而嘔吐膽汁；肺咳不愈則大胸受病，咳而大便失禁；心咳不愈則小腸受病，咳則放屁、矢氣；腎咳不愈則膀胱受病，咳而遺尿。凡此咳嗽不論哪一臟腑的病變，其邪必聚於胃並循著肺，往往多痰涕、面浮腫、咳嗽氣逆。

鄧振球中醫疑難雜症診所用最典型病例說明，曾有22歲留美男學生，春末感冒咳嗽，放暑假回國治療無效，仍咳、惡寒，遇正面來風停原地咳喘幾分鐘不能動，胸滿憋氣、晚咳喘難以入睡，晨起口苦口乾、鼻塞、流清涕，有時有少量黃稠涕，納可、胃腹飽脹、咽喉癢並伴隨異物阻塞感、大便軟每天一次、脈緊滑有數意、舌質淡紅、苔薄膩白潤。該病患證屬風寒犯肺、脾胃虛寒、肝氣鬱結，治則解表、疏肝理氣、運化脾胃。鄧醫生以自製中藥，令患者進上方三劑，上症都緩解，黃涕消失、脈緊滑軟、舌質淡紅、苔白潤；效不改方、擊鼓再進，又服五劑，症狀基本消失，患者喜悅；在上方劑基本上加減，又服十劑鞏固。

鄧振球中醫疑難雜症診所提供免煎中藥，濃縮顆粒、開水沖服，效果與中藥飲片相同。華埠診所地址：90 E. Broadway（東百老匯）#2, NY, NY 10002（近F、B、D號地鐵）；法拉盛診所地址：136-30 Sanford Ave, #1E, Flushing, NY 11355，諮詢電話：917-330-3108；易八達鄧氏中醫師健康專欄：www.nydengzhenqiu.com。

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